Uomini e Donne, Roberta ammette tutto sulla notte con Davide: “E’ vero che…”

In una recente intervista la dama di Uomini e Donne Roberta Di Padua si è lasciata andare a delle rivelazioni riguardanti Davide Donadei.

La bellissima donna, per l’immensa gioia dei suoi fan, decisamente assai numerosi ancora oggi, ha fatto ritorno nel parterre della trasmissione dopo esserne uscita anni fa per vivere alla luce del sole la sua liason con il cavaliere Riccardo Guarnieri che è durata davvero pochissimo. Ma oggi è tornata alla ribalta per una sua veloce storia con l’ex tronista Davide Donadei… E arriva la sua confessione…

Roberta Di Padua è tornata a far parte del parterre femminile del Trono Over in questa nuova edizione di Uomini e Donne. Dopo l’iniziale confronto con Davide Donadei e Chiara Rabbi, ha ricevuto una proposta da parte di Alessandro Vicinanza, che lo scorso anno era sceso dalle famose scale con il preciso scopo di conoscere e di conquistare Ida Platano, vera star del dating show di Canale 5. Ma è acqua passata! E Roby che ha deciso di fare? A quanto pare di dargli corda…

Roberta e Davide Donadei, parla lei…

Le anticipazioni – fornite da Lorenzo Pugnaloni – a tal proposito rivelano che Alessandro rivelerà di essere ancora innamorato della parrucchiera bresciana di adozione e questo potrebbe essere un autentico colpo di scena. Come reagirà innanzi a tale dichiarazione la donna tirata nuovamente in ballo? Ci sarà stavolta un lieto fine? Ma tornando a Roberta Di Padua, ciò che incuriosisce maggiormente ora come ora è la sua passata liason, decisamente breve, con il ben più giovane Davide Donadei. Come sono andate veramente le cose tra di loro? Parla lei…

Ci sono pregiudizi nei suoi confronti

Di recente Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne dove ha parlato a lungo del suo ritorno, da tempo agognato da una fetta schiera di telespettatori, all’interno del dating show, ideato e condotto da Maria De Filippi. Inoltre la dama ha anche svelato di aver conosciuto altri uomini in questo ultimo anno, ma ha anche ammesso che le relazioni non sono andate a buon fine. Queste le sue parole a riguardo: “Devo ammettere che ho avuto a che fare in questo ultimo anno e mezzo con uomini forse un po’ superficiali. Ci ho provato, ci ho anche creduto ma dopo sparivano tutti…”. E pure lei è una donna bellissima e ricca di qualità, come è possibile che sia accaduto tutto questo? Lo ha svelato poco dopo lei stessa, dicendo: ” Credo ci sia un pregiudizio verso di me: alcuni uomini probabilmente pensano che sia difficile corteggiarmi e quindi rinunciano fin da subito, altri pensano che un po’ me la tiro e altri ancora credo si avvicinino solo per farsi vedere accanto a una donna che è stata in TV…”

E poi ha pure parlato di un argomento più scottante e attuale, ovvero di quanto sia successo con Davide Donadei, lasciandosi andare ad una rivelazione: “Mi è dispiaciuto davvero vedere Chiara stare male, ma non mi sono pentita dell’incontro con Davide perché di certo non è stato il motivo scatenante della loro rottura. È vero che negli anni con Davide abbiamo mantenuto dei contatti, ma si trattava di messaggi amichevoli e nulla di più.”