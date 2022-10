Grande Fratello Vip, autori con le mani nei capelli: gieffino ha appena bestemmiato

Non si arrestano affatto i colpi di scena nella stagione attualmente in corso del GF Vip, la settima per l’esattezza, che sta procedendo non solo per eliminazioni, come naturale processo di svolgimento del reality stesso, con una vera e propria guerra dentro la Casa, con i concorrenti sempre più ingestibili e pronti alla diatriba.

Uno dei concorrenti attualmente impegnati all’interno della Casa più spiata d’Italia sembrerebbe aver letteralmente oltrepassato il limite avendo commesso il più grave dei reati verbali, ovvero la bestemmia…Di chi si tratta?

Occhi sempre più puntati sul GF Vip, specialmente dopo gli ultimi avvenimenti che hanno avuto grosse e assai gravi conseguenze. Mettendo un attimo da parte la brutta pagina di TV che abbiamo visto nei giorni scorsi, continuiamo a seguire i vipponi che sono rimasti in gioco e che sono dunque ancora nella Casa. A tal proposito, al pubblico non sfugge niente e proprio in queste ore ha notato una frase che sta facendo discutere e non poco sul Web, in particolare sui Social che- si sa- non perdonano!

E’ partita una bestemmia…

A quanto pare la stessa redazione starebbe riguardando attentamente i filmati e riascoltando l’audio con molta ma molta attenzione, prima di prendere una bella decisione a riguardo. Ma che cosa è successo? Si parla– in pratica- di una presunta bestemmia che-come si sa- costituisce da tempo pure un grave reato. E ad essere coinvolto in tale frangente è Charlie Gnocchi. Su Twitter si parla in questo preciso istante di verifiche in corso e quindi ci saranno aggiornamenti ben presto a riguardo per capire se veramente è stato lui a pronunciarla, oppure no. Inoltre si attende di conoscere quale provvedimento in tal caso gli autori prenderanno in merito, anche se si presume che sarà- in tal caso- la squalifica con l’uscita immediata dal padre di tutti i reality del concorrente.

Charlie ha bestemmiato?

Ma c’è davvero stata la bestemmia? Il tutto è avvenuto mentre i gieffini stavano facendo la lista della spesa e c’erano in particolare Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis che stavano parlando. Proprio in questa circostanza c’è stata la presunta bestemmia che ha lasciato i telespettatori decisamente a bocca aperta.

Ascoltando bene non sembrerebbe una bestemmia. Infatti pare che Charlie invece dica “zio c**e“, oppure “io c**e”. Insomma la “D” che costituirebbe la completezza della tanto temuta e proibitissima bestemmia, non sembra proprio che sia pronunciata. Ma chi meglio del team autorale del padre di tutti i reality può appurarlo? Nelle prossime ore si dovrebbe conoscere la verità…