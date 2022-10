“E meno male che gli piaceva Ginevra”: Antonino beccato dalla regia con un’altra così

L’ex di Belen Rodriguez, attualmente impegnato come concorrente all’interno della nuova e scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, ha mostrato tutta la sua amarezza per l’eliminazione di Ginevra Lamborghini, ma pare essersi consolato alla svelta…

Sembrava fosse nata una buona affinità tra Antonino Spinalbese e la sorella della cantante Elettra Lamborghini, ma ora che la ragazza è uscita dalla Casa, per altro anche con disappunto di Antonino, quest’ultimo sembra non esserne eccessivamente sofferente…

Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese Solocine.it

Il celebre e assai affascinante ex di Belen Rodriguez, la showgirl più amata dagli italiani di ogni età, nelle prime giornate della sua permanenza all’ interno del padre di tutto i reality, nella sua settima edizione, aveva fatto intuire di avere preso una bella cotta per Ginevra Lamorghini, sorella della ben più famosa Elettra con la quale- a quanto pare- non va molto d’accordo. E quando lei è stata eliminata dal gioco, perché tale dive essere visto, per via di una sua battuta poco felice che non è passata inosservata nè dagli autori del programma nè dal grande pubblico, lui ci è rimasto davvero male, per non dire malissimo.

Lui ha pianto per lei

Era arrivato anche a darsi la colpa, dicendo che la frase maledetta e offensiva l’aveva pronunciata- in realtà – lui e che se lui non l’avesse coinvolta in un particolare discorso lei mai e poi mai si sarebbe trovata in una situazione del genere. Insomma- a suo avviso- se lei è stata eliminata è soprattutto per causa sua. Fatto sta che lui non ha avuto alcun ammonimento. Ha pianto e pareva che avesse il cuore a pezzi per lei ma ecco che poi si è consolato ben presto… Della serie, ” Morto un papa, se ne fa un altro!”…

Si è consolato ben presto…

Difatti, soltanto poche ore dopo, Antonino si è fatto consolare da un’altra gieffina, la splendida Giaele, con la quale ha iniziato a parlare fitto fitto. I due sono stati beccati teneramente accoccolati sul divano. Lui si è sdraiato sulle ginocchia di lei che ha iniziato a prendersene cura. Ma che cosa ne penserà di tutto questo Ginevra? Come giudicherà questo suo atteggiamento? Ha forse fatto la parte del falso con lei? E il marito di Giale come la prenderà vedendo tale scene? Chiederà di parlare con lei o di mandare un videomessaggio bello pepato?

Secondo il vasto popolo del Web che adora commentare le vicende che accadono all’interno della Casa più spiata D’Italia, questa sia l’ennesima mossa, se vogliamo anche alquanto scontata, perché vista e stravista, nel corso delle varie edizioni del padre di tutti i reality, per riuscire a mantenere alta l’attenzione su di se ed evitare l’eliminazione del programma che ancora oggi è- a dir poco-seguitissimo dagli italiani, giovanissimi in primis.