Il triste ‘addio’ di Mina: dopo 40 anni ecco che fine ha fatto

Annamaria Mazzini, in arte Mina, altrimenti anche detta la Tigre di Cremona, è stata – indubbiamente- una colonna portante della musica italiana nel secondo dopoguerra, in particolare per un suo sodalizio artistico con il Molleggiato, ovvero il mitico Adriano Celentano. Ma che cosa ne è stato di lei dopo la sua uscita dalle scene? Che cosa ha deciso di fare poi?

Che fine ha fatto e che vita sta facendo oggi la cantante Mina Mazzini lontana dalle scene?

Anna Maria Mazzini, meglio conosciuta come Mina, classe 1940, segno zodiacale Ariete, è stata sicuramente una delle cantanti più amate in Italia. Il suo successo è iniziato negli Anni 50, quando aveva poco più di 20 anni. Ora in molti si domandano come sia diventata e cosa faccia nella vita la donna che ancora oggi fa sognare tutti quanti con la sua magnifica e potente voce, oltre che con le sue meravigliose canzoni, diventate iconiche come lei stessa.

Ha interpretato più di 1500 brani

L’artista, tra le più grandi in assoluto di sempre, nel corso della sua brillante e fulgida carriera, ha interpretato più di 1500 brani e ha ottenuto diversi riconoscimenti. Negli Anni 60 e 70 insieme ad Iva Zanicchi, Ornella Vanoni ed Orietta Berti, faceva parte delle grandi voci femminili. Inoltre, è stata sul palco anche con grandi artisti di fama mondiale, come- tanto per citare solo qualche nome- Luciano Pavarotti, Frank Sinatra e Louis Armostrong.

Non si sa perché abbia lasciato le scene ma…

Oggi Mina ha 81 anni e sono passati quasi 40 anni da quando ha deciso di lasciare improvvisamente il mondo dello Spettacolo, gettando così nello sconforto più profondo e totale i suoi fan che sono ancora oggi molto ma molto numerosi. Fino ad oggi non si è mai capito il vero motivo della sua sparizione, ma c’è anche da dire che in questi anni non ha mai smesso di seguire la sua passione, ovvero la Musica.

Tuttavia all’epoca si pensava che si trattasse di un fattore estetico, come se la cantante si vergognasse del suo aspetto. Questo fatto emerse -soprattutto- dopo la gravidanza di Mina, quando in molti notarono il suo cambiamento fisico, ma nessuno si aspettava- di certo- che potesse smettere di esibirsi per questo motivo!

Con il passare del tempo la celebre artista ha proprio smesso di farsi vedere in giro, tant’è che decise di trasferirsi in Svizzera, ben lontana dai paparazzi e dai gossip che regna praticamente sovrano nel nostro Paese. In questi anni non ha- però- mai e poi mai smesso di fare musica! Difatti ha continuato a collaborare con diversi cantanti, ma sempre senza mai farsi vedere. Per il momento Mina sembra non voler tornare ancora sul palcoscenico, ma gli inviti di Amadeus per un suo ritorno sul palco dell’Ariston si fanno sempre più insistenti… Cederà alle sue lusinghe, o no?