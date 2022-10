GF Vip 7, uno dei concorrenti ruba: scoperta con le mani nel sacco

Un’altra concorrente dell’attuale edizione del GF Vip sembra che stia per subire un nuovo e tutt’altro che piacevole “assalto frontale” da parte del parterre, e tutto lascia parere che nella stagione attualmente in corso finiranno per “sbranarsi” a vicenda sino a giungere al vincitore/vincitrice. Di chi si tratta stavolta?

Dapprima Marco Bellavia, costretto – in pratica- ad abdicare per esasperazione dovuta al fallimento della sua missione, poi è toccato alla nuova vittima sacrificale Ginevra Lamborghini. Insomma, le eliminazioni nell’attuale edizione del padre di tutti i reality in versione Vip non si stanno affatto lesinando, e pare esserci già anche una nuova concorrente che potrebbe essere messa alla gogna…

Entrata in punta di piedi nella Casa del GF Vip 7, Pamela Prati sta cercando di ambientarsi pian piano, ma è finita comunque sia ben presto sotto attacco da parte di alcuni vipponi per un motivo alquanto bislacco. Ci sono dei concorrenti- in sostanza- che l‘hanno accusata – senza tanti giri di parole- di rubare il cibo presente in cucina. Sembrerebbe- infatti- che qualcuno di loro l’abbia sorpresa- come si suol dire- ” con le mani nel sacco” mentre stava prendendo delle cose da mangiare dalla dispensa di nascosto per poi portarlo con sé nella sua stanza in giardino e consumarselo da sola e in santa pace.

La Prati sorpresa “con le mani nel sacco”: ne parlano tutti

Di questo Patrizia Rossetti ne ha ampiamente parlato con Wilma Goich . Ma anche Antonella Fiordelisi ha avuto parecchio da ridire a proposito. Proprio l’ex schermitrice ha saputo dagli altri che Pamela Prati ha fatto delle vere e proprie scorte alimentari ed è subito andata a riferirlo a Giaele De Donà ed a Edoardo Donnamaria in giardino, con le seguenti parole: “Questo veramente è uno scoop. Io l’avevo detto che non aveva rispetto per altri. Avevo ragione o no?”.

L’accusata è sconvolta

La ragazza ha rivelato di aver scoperto che Pamela Prati avrebbe portato con sé del tonno, delle fette biscottate e dell’olio, praticamente introvabili da giorni. Edoardo sembra essere poco interessato alla cosa, ma la donna ha comunque aggiunto, assai piccata: “Sto zitta, che è meglio”. Successivamente proprio lei ha incontrato casualmente la showgirl, nonché vera star del Bagaglino, in cucina.

“Cosa hai combinato oggi?”, le ha chiesto rivelandole poi subito dopo delle voci, assai potenti, che le erano giunte alle orecchie.

Pamela Prati non ha nascosto nemmeno per sogno il suo fastidio provato per l’accusa ricevuta e si è detta molto arrabbiata per tale insinuazione. La donna ha spiegato di aver ricevuto l’olio direttamente dal GF per alcune sue necessità alimentari. Ha pure aggiunto che nei giorni scorsi , quando le scorte erano scarse, ha donato il suo olio ai coinquilini. Antonella Fiordelisi – a quel punto- ha sembrato comprendere quanto accaduto. E così ha deciso di fare un passo indietro dicendo: “Sembrava una mancanza di rispetto“.