Benedetta Rossi, non è proprio come ve la immaginate: in costume è irriconoscibile

Non siamo abituati a vedere Benedetta Rossi senza il suo fidato grembiule bianco e rosso lontana dalla sua amata cucina, eppure anche lei ha deciso di pubblicare uno scatto in costume da bagno mentre si rilassa. La foto vi lascerà senza parole.

Benedetta Rossi è una tra le food blogger più amate e seguite di sempre. Con i suoi manicaretti, la sua simpatia e il suo particolare accento, intrattiene da anni milioni di fan. Tutti quanti almeno una volta abbiamo citato il suo motto rigorosamente con il pollice in su. Pensavamo di sapere tutto di lei, invece questo nuovo scatto vi lascerà a bocca aperta.

Siamo abituati a vederla sempre dietro i fornelli ad insegnarci a cucinare tante ricette facili alla portata di tutti, ma sempre nuove e deliziose. O meglio ricette facili da fare, grazie al suo modo chiaro di spiegarci come combinare gli ingredienti. Con la sua simpatia ci intrattiene con il suo programma Fatto in Casa per voi e con i suoi libri da tanto tempo.

Tutto ebbe inizio così…

Benedetta Rossi ha sempre avuto la passione per la cucina, ma non ha mai intrapreso questa come attività, ha sempre visto questo suo talento come un hobby. Poi, grazie ad una persona che lavorava nel suo agriturismo che le ha consigliato di aprire una pagina online, tutto è cambiato. La favola è iniziata in quel momento. Insieme al fidato e sempre presente marito Marco, hanno iniziato insieme questa attività che l’ha portata a raggiungere i risultati che tutti conosciamo.

Il body shaming che ha subito Benedetta Rossi

Nonostante la sua simpatia e la sua bravura, purtroppo Benedetta Rossi non ha solo fan che la adorano, ma la seguono anche i cosiddetti hater che le hanno fatto body shaming per il suo aspetto, con commenti molto cattivi e pungenti. Nonostante questo, Benedetta vive la sua vita insieme a Marco e al loro cane Nuvola, mostrandosi spesso sul suo canale social sorridente, “alla faccia loro”. Proprio per dare una lezione agli hater, ha voluto pubblicare una foto di lei in costume insieme al marito, mentre si godono una giornata di relax alle terme di Montegrotto.

Quello che i fan hanno visto li ha lasciati stupiti. Infatti, Benedetta Rossi anche senza grembiule è una bellissima donna. Con il suo costume intero di colore blu e il suo smagliante sorriso, non ha niente da invidiare alle sue colleghe blogger.