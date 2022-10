Sabrina Ferilli, la triste confessione sui figli mai avuti: “Ho tentato ma…”

L’attrice Sabrina Ferilli ha svelato il motivo per cui non ha mai avuto figli: ecco tutta la verità.

Senza dubbio Sabrina Ferilli è una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano. La sua carriera procede con grande successo dagli anni ’80 e da allora si è destreggiata tra cinema e televisione. La sua vita lavorativa va a gonfie vele, ma cosa si sa di quella privata? Di recente ha spiegato perché non ha mai avuto figli.

A giugno ha compiuto 58 anni, ma rimane sempre una delle attrici più belle e amate dal pubblico italiano. Con il suo talento e la sua sensualità ha creato un personaggio difficile da dimenticare, di cui tutti gli italiani si sono presto innamorati. Con il tempo ha dimostrato di avere un talento decisamente poliedrico, recitando non solo in film e in serie tv, ma anche conducendo programmi televisivi.

Uno dei più famosi è senza dubbio Tu sì que vales, dove è giudice dal 2019. Qui ha collaborato soprattutto con Maria De Filippi, che oltre a essere una collega è anche una grande amica. Insieme le due hanno lavorato anche ad Amici, uno degli show più noti della presentatrice bionda.

Ma cosa sappiamo della sua vita sentimentale?

Sabrina Ferilli, la maternità mancata

Nel corso della sua vita Sabrina Ferilli ha avuto due relazioni molto importanti. La prima è stata con l’avvocato Andrea Perone, con il quale è stata sposata dal 2003 al 2005. La seconda, invece, è quella attuale: dal 2011, infatti, è felicemente sposata con il manager Flavio Cattaneo.

Da nessuna di queste storie d’amore, tuttavia, sono nati figli. La stella del cinema ha voluto spiegarne i motivi durante un’intervista a La Stampa. Ha dichiarato, infatti, che non ha mai avuto il vero desiderio di diventare mamma, preferendosi concentrare su altri aspetti della sua vita. Una volta ha tentato con l’adozione, tuttavia, ma non ha funzionato.

“Ho sempre ragionato su quello che desideravo, compiendo scelte, anche azzardate, ma sempre rispondenti a ciò che volevo. Non mi sono sentita di fare figli, ho tentato di adottarne uno, ma non c’è stata fortuna, alla fine le cose sono andate come dovevano andare e non ne ho fatto una malattia. I paragoni con i percorsi degli altri non mi hanno mai interessata. Dobbiamo essere felici di quello che abbiamo […] Mi sono impegnata, con grinta e determinazione, e quello che non ho avuto è perché non l’ho voluto“.