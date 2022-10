Kate Middleton, nonstante tutti quei soldi lo fa sempre: che assurdità!

Federica Panicucci fa una rivelazione choc a Mattino 5 sulla famiglia reale inglese: “Dicano siano un pò braccino”. Ecco come è andata la puntata di Mattino cinque condotta da Federica Panicucci. Alle risate del pubblico ha chiarito: “Non sto scherzando”.

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva italiana, ex showgirl e conduttrice radiofonica. Ha lavorato per Mattino 5 in cui durante una di queste trasmissioni, parlando della famiglia reale inglese si è lasciata ad una importante confessione sul principe William e la principessa consorte Kate.

Nella seconda parte del programma infatti ha parlato prima con i suoi ospiti della Famiglia Reale inglese e poi del Grande Fratello Vip. Ma è sui reali che la presentatrice si è lasciata andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti i presenti attoniti: “Ci domandiamo se siano un pò braccino nella Casa Reale..”, un’affermazione che ovviamente è stata accolta con le risate di tutto lo studio. Come fanno dei reali, soprattutto appartenenti alla casata più ricca del mondo come quella inglese, reduce di un impero coloniale che si potrebbe dire, sciolto l’altro ieri, essere tirati con il denaro? La casa reale ha forse problemi di soldi?

Indubbio è che Kate Middleton, moglie e consorte del principe William, sia stata vista più volte viaggiare con i figli in classe standard su arei di linea ma alla stampa ha sempre affermato di dimostrare una “normalità” ai suoi bambini che lei ha avuto crescendo al di fuori dello sfarzo delle sale principesche in cui ora vive.

Sulla famiglia Reale inglese risponde così “Guardate che non sto scherzando”

Gli ospiti di Panicucci hanno però fatto molta fatica a non ridere durante il programma, nonostante la risposta della conduttrice durante la diretta di Mattino 5: “Lo so, sembra una battuta ma in realtà sono molto attenti a tutta la parte economica, a non spendere troppo e all’immagine che vogliono dare..”. Passata la pubblicità e richiamato l’ordine della corte, dopo la fine della clip che presentava il servizio, la presentatrice ha discusso con un ospite e ha sottolineato di aver avuto ragione.

Queste le parole di Francesca Panicucci a chi aveva riso di lei:” Visto che avevo ragione? Tral’altro Kate Middleton indossa gli stessi vestiti più di una volta…”. Poco dopo ha mandato in onda una foto che ritrae la principessa con lo stesso cappotto della madre di suo marito: la principessa Diana. Che tra la regina e la principessa di Cambridge non ci fosse molta simpatia, era noto a tutti i media: che sia questo quindi un gesto per infastidirla ancora di più?

Alla fine del servizio, la conduttrice insieme al suo collega con il quale ha attaccato Tommaso Zorzi, saranno ospiti da Silvia Toffanin: parleranno della loro vita privata e del successo ricevuto grazie alla conduzione di Mattino Cinque. Oltre a loro anche Carmen Di Pietro e tantissimi altri.