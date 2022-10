“Ho perso la testa per una tunisina”: la confessione senza scrupoli di Armando Incarnato

Armando Incarnato è- indubbiamente- uno dei cavalieri del mitico Trono Over di Uomini e Donne più popolare degli ultimi anni, ma sapevate che in passato è stato sposato? E sapete con chi? Nel suo passato poi è arrivata un’altra donna tunisina per la quale – a quanto pare- avrebbe perso letteralmente la testa… E con lei ha compiuto un gesto che poi ha pagato a caro prezzo…

Armando Incarnato è uno dei cavalieri più apprezzati dal pubblico di Uomini e Donne Over, anche se spesso viene criticato- e pure assai aspramente- per la sua voglia di fare sempre polemica. L’imprenditore napoletano ha saputo come farsi conoscere dal pubblico, con un carattere forte e- a tratti- irriverente, oltre che per la sua bellezza e il suo ragguardevole fascino.

Spesso attaccato dagli opinionisti storici del noto dating show di Maria De Filippi, Tina Cipollari e Gianni Sperti, lui non si perde mai e poi mai d’animo e continua imperterrito a cercare la sua dolce metà. Ma non tutti conoscono il suo passato. Per esempio sapete che il bel Armando è stato sposato e ha anche una bambina? Chi è l’ex moglie? E per quale motivo è finito il matrimonio? Quale è stato il motivo scatenante che ha portato alla conclusione del rapporto?

Armando Incarnato, nel suo passato una ex moglie… Chi è?

Armando Incarnato è da tempo uno dei grandi protagonisti di Uomini e Donne. Dopo svariate frequentazioni avvenute alla luce del sole e delle telecamere, è ancora alla ricerca della donna perfetta per lui, che lo faccia innamorare ancora una volta, perdutamente, facendo cadere ogni barriera. L’imprenditore partenopeo si definisce altruista e aperto al confronto, cosa che- però- non ha dimostrato spesso in studio, visto che sovente è il protagonista numero 1 di polemiche, alcune delle quali molto accese che durano anche decine di minuti e persino puntate intere!

Non tutti sanno- però- che Armando ha avuto in precedenza una relazione di ben 17 anni, con una donna che ha anche sposato. Lei si chiama Daniela, ma non si sa molto della sua vita, anche perché Incarnato non ama parlarne. Tuttavia sui Social si mormora che sia – a dir poco- bellissima…

Ma poi è arrivata lei e…

Sappiamo- tuttavia- che la loro rottura è stata molto traumatica, in quanto si dice che è stata causata da un tradimento da parte di lui, che ha deciso poi di trasferirsi a Roma e cambiare vita con il vasto mondo dello Spettacolo. In un’intervista in passato, Armando ha parlato della rottura con l’ex moglie dicendo che la separazione è stata dovuta anche al cambiamento di lavoro di lei. Questa la sua confessione a riguardo: “L’ambiente dove Daniela lavorava diventava sempre più malato e complesso e io le chiesi di non mettere a repentaglio la nostra serenità e quella della nostra bambina. Ma lei scelse il lavoro“.

Dopo questo momento di crisi, decisamente forte e doloroso, Armando ha avuto una relazione con una donna tunisina, come lui stesso ha confermato a Uomini e Donne Magazine: “Ho perso la testa per una donna tunisina mentre a casa avevo Daniela e Michelle ad aspettarmi. Quando Michelle aveva due anni e mezzo, decisi di lasciare la mia casa per inseguire questa passione, questa donna che mi aveva completamente rapito. Daniela non mi riconosceva più, e nemmeno io a tratti: cominciò il mio inferno.” Dunque è vero che ha tradito la moglie e in qualche maniera anche la fiducia della figlia con la quale ha oggi un rapporto meraviglioso.