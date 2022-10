Edoardo Donnamaria, pensa di non essere visto ma la regia riprende tutto: “Che schifo”

La nuova edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno è partita immediatamente con il botto. C’è chi l’ha già etichettata come edizione “porta sfortuna” per via dei diversi colpi di scena visti finora. Tra questi episodi c’è anche Edoardo Donnamaria che con il suo gesto ha disgustato i fan da casa.

Che Edoardo Donnamaria sia un trasgressivo lo avevamo capito tutti fin dal suo ingresso nella Casa; ad oggi sono diversi i gesti che ha compiuto all’interno della casa più spiata del mondo, ad aver alzato un clamore mediatico in suo sfavore. Sicuramente però l’ultimo gesto che ha compiuto, pensando di non essere ripreso, ha schifato tutti.

Sono in molti che ne chiedono la squalifica. Non si sa quello che succederà alla prossima diretta. Quello che è certo è che nessuno si sarebbe mai aspettato un gesto del genere da parte di Donnamaria.

Edoardo Donnamaria da speaker radiofonico a presenza fissa di Forum

Edoardo Donnamaria lo conosciamo ormai dal 2017 come presenza fissa al programma Forum insieme alla conduttrice Barbara Palombelli e i colleghi Sofia Odescalchi, Camilla Ghini e Paolo Ciavarro. È anche uno speaker radiofonico per le emittenti Rtl 102.5 e Radio Zeta. Nonostante i suoi 28 anni è sempre stato una persona molto matura e molto riservato. Si sa infatti molto poco della sua vita privata e della sua famiglia. Qualcosa però in lui è cambiato da quando è entrato a far parte dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 e in alcune occasioni sta dando veramente il peggio di lui.

Lo scandalo che ha fatto infuriare il pubblico da casa

Edoardo Donnamaria è da poco che permane dentro la casa del GF e ha già creato scandalo. Sono diversi i fatti che hanno scandalizzato le persone da casa. Passiamo dalla “strusciatina” senza pudore con le parti intime su quelle di Elenoire Ferruzzi con tanto di commento volgare al bacio per scherzo con Daniele Dal Moro. La ciliegina sulla torta l’ha raggiunto con un video che sta girando in queste ore.

Pensando di non essere visto mentre dorme vicino ad Antonella Fioredalisi, si vede chiaramente che si tocca le parti intime e poi accarezza il viso della collega gieffina. Che il rapporto tra di loro sta diventando più intenso non è un segreto per nessuno, ma questo non giustifica un gesto tanto disgustoso. Cosa succederà lo capiremo solo alla prossima puntata del GF Vip 7.