Irriconoscibile! Ginevra Pisani ‘ridotta’ così dopo L’Eredità

Ha fatto molto parlare di se fin dalla sua prima apparizione la prof de L’Eredità Ginevra Pisani che, come ben sappiamo era poi praticamente passata subitaneamente – o quasi – sotto l’ala protettiva del conduttore del quiz show stesso Flavio Insinna che l’ha fortemente voluta anche come spalla a una nuova versione de Il Pranzo è servito, poi la decisione di uscire dal Piccolo Schermo, che ne è stato di lei ora?

Non possiamo non ricordarci della bellissima e solare prof de L’Eredità Ginevra Pisani, che tutt’ora non manca mai di farsi notare sui Social, sebbene ora come ora non sia più in televisione per l’immenso dispiacere dei suoi fan. Eccola oggi…

E’ innegabile che sia stata un’assoluta colonna portante, in quanto prof, del quiz show preserale condotto da Flavio Insinna L’Eredità, tanto che il conduttore ha anche fatto presto dal canto suo a prenderla – professionalmente parlando – sotto la sua ala protettive e a volerla caldamente al proprio fianco anche nella conduzione del nuovissimo tentativo di rilancio, nell’ormai lontana primavera del 2021, de Il Pranzo E’ Servito. Un tentativo ,seppure lodevole, caduto presto nel vuoto poiché oramai praticamente impossibile associarlo al volto di un conduttore che non sia il compianto Corrado Mantoni.

La sua assenza all’ Eredità che ha spaccato il cuore ai fan

Ginevra -dunque- sembrava assolutamente lanciatissima nel mondo della televisione e che presto, con molta probabilità, sarebbe approdata lei stessa alla conduzione di qualche programma e/o rubrica televisiva, ma -invece- dalla ragazza pare essere giunta una decisione inaspettata, soprattutto per i suoi fan della primissima ora… Dapprima un’assenza improvvisa dal quiz show preserale, che in molti hanno auspicato si trattasse di qualcosa di possibilmente temporaneo, ma poi tali latitanze dal Piccolo Schermo si sono fatte sempre più prolungate e qual punto si è intuito che ci fosse qualcosa sotto…

Perché ha lasciato la TV?

Ginevra -tuttavia- non ha mai e poi mancato di tenere aggiornate le sue pagine Social, e con esse si potrebbe dire consentire alla fitta schiera dei fan e non solamente di tenere monitorate le sue decisioni e i suoi “movimenti” per quanto riguarda la sua professione, e in più occasioni sembrava che il suo ritorno in TV sarebbe stato imminente, qualcuno ha anche difatti creduto che la sua assenza fosse dovuta all’infezione da Covid-19 (mai stata per altro resa nota alcuna notizia riguardo ad un suo possibile contagio), ma poi la motivazione è arrivata giusto dalla sua pagina Instagram, da lei personalmente gestita.

Ginevra ha -semplicemente- preso la decisione di seguire in tournee il fidanzato, nonché attore affermatissimo, Alessio Vassallo, al quale è tutt’ora unita sentimentalmente parlando, con la prospettiva di poter in seguito anche lei stessa maturare possibili esperienze in ambito teatrale. Ancora lontana dalla Tv, in molto sperano in un suo ritorno. Intanto è sempre attivissima sui Social dove delizia i suoi fan con molti scatti dove è apparsa con chiome bionde e in ottima forma fisica.