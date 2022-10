Tomaso Trussardi, baci e carezze proprio con lei: praticamente identica a Michelle

L’imprenditore Tomaso Trussardi ha pubblicato una foto su Instagram dove abbracciava proprio lei: è veramente uguale all’ex moglie Michelle Hunziker.

Diversi mesi fa i giornali di cronaca rosa di tutta Italia hanno pubblicato la notizia che Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker si stavano separando dopo circa dieci anni di matrimonio. I due sembravano una coppia molto unita e affiatata, ma a quanto pare questo non è bastato per far sopravvivere il loro amore. Ma hanno intrapreso nuove relazioni dopo la rottura?

La coppia si era sposata nel 2011 e ha avuto due figlie, Sole e Celeste, ancora bambine. La conduttrice svizzera ha anche un’altra figlia avuta da un precedente matrimonio: parliamo ovviamente di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti. La ragazza, che oggi ha 25 anni, ha dichiarato solo pochi giorni fa di aspettare un bambino dallo storico compagno Goffredo Cerza. L’influencer ha rivelato di essere incinta con un simpatico video che ha poi postato sui social.

La presentatrice di Striscia la notizia e il cantante si erano conosciuti a metà degli anni ’90, quando lei era arrivata in Italia da poco. Fu un immediato colpo di fulmine che portò prima alla nascita della figlia nel 1996 e poi al matrimonio nel 1998. La relazione finì alcuni anni dopo e lei è rimasta single a lungo, fino all’incontro con Tomaso Trussardi.

Tomaso Trussardi, la foto con lei

Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno spiegato che la loro separazione non è stata causata da un tradimento, ma dal progressivo indebolimento del sentimento che li legava. Con il tempo si erano allontanati troppo, causando una ferita impossibile da rimarginare.

Dopo la rottura, lei è stata vista insieme al medico e influencer Giovanni Angiolini e sembrava proprio che avessero iniziato una relazione. Sembra, tuttavia, che si siano lasciati durante l’estate, verso la fine di agosto. Il primo a lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

E che cosa si sa riguardo all’ex compagno? Per ora sembra Tomaso Trussardi non abbia iniziato nessuna nuova storia. Già in passato aveva dichiarato di volersi focalizzare sulla sua famiglia e, soprattutto, sulle sue bambine. Proprio alcune settimane fa, infatti, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la figlia Celeste. Dall’immagine non possiamo vedere il volto (è ancora minorenne e i genitori preferiscono salvaguardare la sua privacy), ma dai lunghi capelli biondi possiamo supporre che assomigli tanto alla mamma Michelle.