Maria De Filippi, la confessione agghiacciante su Anbeta: “Era una brutta…”

Vi ricordate la ballerina Anbeta di Amici? La conduttrice Maria De Filippi l’ha definita “un brutto anatroccolo”.

Ci sono tanti ex concorrenti di Amici che, una volta terminata la loro edizione, sono rimasti a lavorare nella scuola come membri fissi del cast. Questo è accaduto per anni soprattutto con i ballerini, che hanno cominciato a far parte ufficialmente del corpo di ballo del programma. Tra gli ex allievi più noti spunta soprattutto Anbeta Toromani, che partecipò alla seconda edizione nel 2002, quando aveva 23 anni.

La ballerina albanese non vinse quell’anno, ma si classificò al secondo posto. Si aggiudicò la vittoria, invece, la cantante Giulia Ottonello, mentre arrivò terzo un altro cantante, Timothy Snell. Dopo questa medaglia d’argento, la ragazza è entrata a far parte del corpo di ballo del talent come insegnante e professionista e ha collaborato con la scuola di Maria De Filippi per circa dieci anni.

Poche edizioni fa all’improvviso ha lasciato la trasmissione senza dare troppe spiegazioni al pubblico. Oggi continua a ballare e ha fondato una sua scuola. Ha lavorato in diversi teatri importanti in Italia e in Europa, collaborando anche con miti del mondo della danza come Carla Fracci.

Anbeta Toromani, quando Maria De Filippi la chiamò “brutto anatroccolo”

Oggi la carriera di Anbeta Toromani procede a gonfie vele. La donna sognava di intraprendere questa strada da quando era bambina, tanto che è diventata la Prima Ballerina del teatro dell’Opera di Tirana, in Albania, quando era giovanissima. A 23 anni si è trasferita in Italia e ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi, che era solo alla seconda edizione.

Qui ha subito fatto notare il suo talento e ha stretto una forte amicizia con il ballerino Kledi, suo connazionale, e la severissima maestra Alessandra Celentano. La conduttrice dello show, come riporta ilsussidiario.net, ha rivelato un retroscena su uno dei loro primi incontri, spiegando che la ragazza era molto timida e riservata, ma ballando esprimeva tutta se stessa.

“Arriva questo essere magro magro, con i capelli biondi, che si mette sulle gradinate senza parlare con nessuno. Era come un brutto anatroccolo. Ad un certo punto comincia a ballare e ti piglia un colpo. È davvero bravissima, molto pignola su se stessa, ma anche generosa. Lei s’era legata ad una ragazza, forse l’unica con cui parlava, e ogni volta che finiva in sfida si offriva al suo posto“.