Serena Rossi, tradita dal famoso attore | ‘Matrimonio’ distrutto

La bellissima Serena Rossi tradita dal suo “lui” con una grande attrice. Ma come è possibile- e soprattutto- chi è costei? Come è venuta a conoscenza del tradimento che le ha spaccato il cuore in due? Il racconto dei fatti…

Una magnifica attrice e una bellissima donna, classe 1985, che ora è nuovamente sugli schermi la domenica sera con la nuovissima stagione di Mina Settembre, così si può definire a buona ragione l’artista. Nell’ultimo anno -inoltre- è stato realizzato un film che ha avuto un successo strepitoso, quale Diabolik per la regia di Manetti Bros. Ma ora la notizia che impazza su di lei è per ben altri motivi…

Serena Rossi, originaria della città di Napoli, comincia a cavalcare l’onda del successo già all’età di diciotto anni tanto che, nel 2002 esordisce come cantante nel famoso musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, venendo successivamente scritturata per la famosa soap opera che le ha dato molta notorietà, Un posto al sole, dove lavorerà, con periodi alterni, fino al 2010. Grazie al ruolo di Carmen ha avuto la ghiotta possibilità di farsi apprezzare tanto che nel 2005, le viene attribuito un ruolo da protagonista nel musical Mal’aria, scritto e diretto da Bruno Garofalo, che altro non è stato che versione napoletana di Romeo e Giulietta.

Ha un compagno attore ma il matrimonio…

Oltre recitare che è la sua vera passione assoluta, Serena ama molto cucinare e organizzare cene insieme ai suoi più cari amici. Inoltre, in un’intervista a Donna Moderna ha svelato che i suoi prodotti preferiti sono le maschere per capelli e gli smalti! Queste le sue parole:” Nella vita normale mi limito a rossetto, smalto e mascara. Lo smalto, addirittura, è diventato un’occasione di divertimento con le amiche, e a volte organizziamo una giornata da dedicare alla manicure e pedicure”.

Per quanto riguarda- invece- la vita sentimentale della splendida attrice, sappiamo che è legata a Davide Devenuto conosciuto sul set di Un posto al sole. La vita privata procede a gonfie vele tanto che la donna, in un’intervista a Oggi ha rivelato: “Devo dire che noi due siamo proprio fortunati: stiamo bene, ci vogliamo bene, il lavoro va bene”. Nel 2019 la coppia proprio sui Social aveva fatto sapere di volersi sposare, ma nel 2022 la Rossi ha svelato che il matrimonio non è più nei loro piani. Per quale motivo?

Le hanno proposto di parlare di crisi

A quanto pare per ora i due stanno bene così.

La donna ha anche raccontato alcune proposte che le sono state fatte attribuendole delle false liason. Ecco che cosa ha dichiarato a riguardo: “La proposta che mi hanno fatto: ‘Perché non diciamo che questa crisi di coppia nasce da una sbandata per una donna?’. Mi sono vista mia mamma che se lo leggeva sui giornali…”. Di recente l’attrice ha interpretato un personaggio nel famoso film Diabolik per la regia di Manetti Bros , che altro non è che un adattamento cinematografico del celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, pubblicato per la primissima volta nel lontano 1962.

A interpretare il ruolo del “Re del Terrore” è Luca Marinelli che tradisce la moglie, interpretata proprio dalla Rossi, con Eva Kant, un’ereditiera arrivata in città con un gioiello, il cosiddetto diamante rosa. La femme fatale ha il volto della bellissima Miriam Leone. Dunque il tradimento l’artista campana lo ha vissuto sì, ma non nella vita reale, bensì per fiction e sul set…