“Solo sei mesi di vita”: la tragedia che ha colpito Martin Castrogiovanni

E’ iniziata da qualche settimana oramai la nuova edizione di Tu Sì Que Vales con l’amata giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli. Inolre anche alla conduzione sono stati confermati Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Proprio di quest’ultimo, grazie a una serie di dichiarazioni riportare dal settimanale DiPiù Tv, si è venuto a sapere del suo dramma vissuto nel 2015. Le sue parole che hanno spaccato in due il cuore dei suoi fan…

Struggente dichiarazione, quella rilasciata da Martin Castrogiovanni al settimanale DiPiù TV in merito alle sue condizioni di salute nel corso di un’intervista per il suo acclamato ritorno a Tu Si Que Vales…

Martin Castrogiovanni, anche lui facente parte del fitto parterre di Tu Si Que Vales, si è sbottonato in una struggente confessione durante un’intervista rilasciata al magazine familiare DiPiù TV: “Mi avevano dato sei mesi di vita. Dopo una serie di analisi e controlli mi avevano detto di avere un cancro alla zona dei nervi lombari”. Dopo essersi subito sottoposto ad altri accertamenti, come è doveroso che sia, con ore di vera ansia e pura paura, la diagnosi si è dimostrata – fortunatamente- sbagliata. Il tumore era- infatti- benigno anche se doveva essere asportato chirurgicamente. Di quella vicenda gli è rimasta solo una piccola cicatrice che gli ricorda di quanto sia stato fortunato…

Il suo grazie a Maria

L’uomo- inoltre- non ha potuto che esprimere tutta la sua immensa gratitudine nei confronti soprattutto di Queen Mary: “Le piaccio perché sono un ragazzo semplice!”, si è espresso così in merito alla decisione della conduttrice, vera e autentica regina delle Reti Mediaset, di averlo fortemente voluto che nella trasmissione del sabato sera di Canale 5, che tanto piace sia ai grandi ai grandi che ai piccini.

Dopo il dramma, ora vuole sposarsi

Martin Castrogiovanni deve dire grazie a due conduttrici: Milly Carlucci e alla poco fa menzionata Maria De Filippi. Alla prima per averlo scelto per il cast di Ballando con le stelle nel 2017 in coppia con Sara Di Vaira e alla seconda per avergli affidato la conduzione -che divide con Belen Rodriguez e Alessio Sakara- di Tu sì que vales. Questa la sua dichiarazione integrale riguardo alla moglie di Maurizio Costanzo: “Ha sempre detto che le piaccio perché sono un ragazzo semplice. Fin dal nostro primo incontro mi ha detto di rimanere sempre me stesso dato che la vita mi sorriderà”.

E a livello sentimentale come è messo? E’ fidanzato? Sposato? Ha figli? Che cosa sappiamo del suo privato? E’ sposato con la splendida Daniela Marzulli per la quale lui ha speso dolcissime parole dicendo: “E’ una di quelle persone che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo“.