Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, dietro la rottura c’è lo zampino dell’ex: il triste motivo

I cantanti Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati ormai da qualche anno: ma sapete perché? Sembra che c’entri l’ex.

Senza dubbio, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono stati una delle coppie più longeve e più chiacchierate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono messi insieme nel 2006 e si sono lasciati nel 2020, poco prima dello scoppio del primo lockdown. Da questo amore è nato anche un figlio nel 2010, Andrea. Ma sapete perché si sono lasciati? Sembravano, infatti, una coppia stabile e felice.

La coppia è sempre stata molto chiacchierata a causa dell’inizio della loro relazione. Quando dichiararono di stare insieme, infatti, era il 2006 e all’epoca lui era ancora sposato con la sua prima moglie, nonché compagna storica. Stiamo parlando di Carmela Barbato, che aveva sposato nel 1986. Da lei ha avuto tre figli, oggi giovani adulti: Ilaria, Claudio e Luca. Proprio Luca, il più giovane, ha deciso di seguire le orme del padre e l’anno scorso ha partecipato ad Amici con il nome d’arte di LDA (si tratta delle sue iniziali). Non ha vinto, ma si è comunque fatto notare e oggi ha moltissimi fan.

Oggi Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno vite completamente separate e sono andati avanti, iniziando anche delle nuove relazioni. Ma come mai si sono lasciati? C’è chi dice che c’entri proprio l’ex moglie.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: si sono lasciati a causa di Carmela Barbato?

Oggi Gigi D’Alessio ha intrapreso una nuova storia con Denise Esposito, dalla quale ha già avuto il quinto figlio. Anna Tatangelo, invece, è rimasta single per un po’ di tempo e poi ha iniziato a frequentarsi con il rapper Livio Cori. I due, tuttavia, si sono lasciati alcune settimane fa.

L’ex coppia non ha mai parlato chiaramente dei motivi della loro rottura. Come riporta Nuovo, tuttavia, c’è chi sostiene che la vera causa sia l’ex moglie Carmela Barbato, che non aveva mai sopportato la nuova compagna del cantante. Sembra che anche la figlia Ilaria non la potesse vedere: in passato aveva pubblicato un commento sui social (poi cancellato) dove la definiva “cattiva, ingrata, un diavolo“.

Il giornale sostiene che i due si sarebbero lasciati perché lui aveva ancora dei rapporti molto stretti con la prima moglie. Più di una volta, infatti, la cantante gli avrebbe chiesto di annullare il primo matrimonio per potersi finalmente sposare in chiesa, ma lui si sarebbe sempre rifiutato.