Marco Bellavia, ha ammesso il dilaniante motivo per cui era al Gf Vip: che tragedia

L’ex conduttore divenuto famoso tra gli Anni ’80 e ’90 per la sua conduzione di programmi per ragazzi, fra cui l’indimenticabile Bim Bum Bam, Marco Bellavia, era impegnato nella casa del GF Vip ed ha rivelato il motivo della sua missione.

A quale missione in particolare si riferisce lo storico conduttore di Bim Bum Bam, Marco Bellavia, che al momento era impegnato come concorrente nella Casa più spiata d’Italia?

Da tempo era uscito dal Piccolo Schermo, come ha pure raccontato lo stesso durante una sua vecchia ospitata a Vieni Da Me dove aveva parlato ai microfoni di Caterina Balivo per raccontare la sua nuova vita lontana dai riflettori, il bravo Marco Bellavia, ma poi è stato chiamato come concorrente per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, alla quale ha deciso di prestarsi. E proprio nella Casa più spiata d’Italia pare avere una missione in corso come ha lui stesso rivelato. Il video relativo è diventato in men che non si dica virale…

E’ stato la star della TV dei ragazzi

Marco Bellavia i più – soprattutto la generazione appena antecedente ai millennial – lo conoscono per la sua militanza nel cast di Bim Bum Bam a cavallo tra gli Anni ’80 e ’90 a fianco di altri storicissimi volti della TV per ragazzi quali gli oramai scoparsi al suo pari dal Piccolo Schermo – per citarne alcuni – Carlo Sacchetti, Carlotta Pisoni Brambilla, il riccio Roberto Ceriotti e, qui forse l’unica eccezione, Pietro Ubaldi, attualmente ancora impegnato come doppiatore, la cui voce, ben distinguibile tra l’altro, è onnipresente su molteplici personaggi d’animazione che tanto piacciano sia ai grandi che ai piccini.

Marco ha poi lavorato in TV in altre trasmissioni, tra cui Forum dove ha svolto il ruolo di valletto, ma poi è uscito di scena. Lo abbiamo visto nel salotto di Caterina Balivo svariati anni fa per una chiacchierata a cuore aperto e poi rieccolo riapparire sul Piccolo Schermo in qualità di concorrente della settima e seguitissima edizione del Grande Fratello Vip.

Sono tutti contro di lui e intanto svela la sua missione…

La permanenza dell’uomo nella Casa Più Spiata D’Italia– tuttavia – non sta affatto buona e sembra quasi detenere la palma in controparte maschile di quella che sembra essere stata assegnata a Ginevra Lamborghini, ovvero della persona meno inserita e meno benaccetta in assoluto dal resto del parterre dei concorrenti.

Marco- in particolare- pare averli avuti tutti contro dal momento in cui ha affermato di essere interessato a Pamela Prati e per questo essere stato in men che non si dica accusato di falsità. E poi eccola la rivelazione che ha lasciato tutti quanti interdetti. Riguarderebbe la sua speciale missione…

La clip è stata condivisa praticamente ovunque e in essa Marco fa un’importante dichiarazione: ” Io son contento che mi hanno nominato tutti perché così torno a casa a rilassarmi, ma se io torno a casa, non porto avanti la mia missione che è quella di far capire che oltre al dolore fisico si può sconfiggere anche quello mentale“.