Ricordate Juliana Moreira? Dopo Mediaset i gravi problemi: dall’operazione delicata alla grave perdita | Ecco come si è ridotta

Dov’è finita Juliana Moreira? Ecco il dramma che si nasconde nella sua vita. Due eventi hanno stravolto la sua splendida famiglia. Ma lei è riuscita a rialzarsi e a riprendere in mano le redini della sua esistenza senza mai perdere per davvero il suo meraviglioso sorriso.

Juliana Moreira ha iniziato la sua carriera come modella in Brasile, nel suo Paese di origine, per poi raggiungere il mondo dello spettacolo italiano, sbarcando in TV.

La carriera di Juliana è iniziata per la precisione a Mediaset dove è stata notata e ha avuto la possibilità di andare oltre il suo ruolo di modella. Ha partecipato a Cultura Moderna, spinta da un Antonio Ricci che al tempo capì le sue grandi potenzialità. Da lì ha continuato il suo percorso televisivo anche con altri programmi decisamente importanti come Paperissima Sprint insieme al Gabibbo. Ha poi fatto anche un’esperienza alla RAI, partecipando al programma Si può fare – come concorrente – condotto da Carlo Conti. Insomma, possiamo bene dire che lei ha avuto una carriera di tutto rispetto, dove ha potuto dimostrare di essere non solo tanto bella e solare, ma anche brava. Un retroscena amaro nella sua vita di mamma La showgirl brasiliana ha molte qualità la principale delle quali è la sua simpatia, uno dei pregi con cui avrà sicuramente rapito il cuore di Edoardo Stoppa, storico inviato di Striscia la notizia, programma al quale anche lei ha collaborato, i due fanno coppia ormai da tanti anni e si amano davvero moltissimo. Insieme hanno costruito una meravigliosa famiglia, mettendo al mondo Lua Sophie e Sol Gabriel. C’è, però, un retroscena difficile che si nasconde nella vita di Juliana e che l’ha fatta soffrire e pure tantissimo… Due aborti spontanei che le hanno spaccato il cuore in due

La donna- infatti- prima di dare alla luce la sua prima figlia, ha -purtroppo- subito un aborto. Un evento drammatico che ha segnato la sua giovane vita e che si è ripresentato anche anni dopo. Quando è nato i Sol Gabriel, lei era in attesa di due gemelli, ma solo Sol Gabriel ce l’ha fatta, mentre per l’altro non c’è stato niente da fare.

Ha sofferto tantissimo come donna e come madre ma ha cercato con tutte le sue forze di guardare avanti per il bene dei propri figli che è riuscita a far crescere sereni insieme al suo splendido Edoardo con il quale condivide la passione per lo sport all’aria aperta, per la natura, per gli animali e per la buona cucina.