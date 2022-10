Elisabetta Gregoraci non ha potuto più nascondersi: “l’amore in una foto”

Elisabetta Gregoraci ha per caso trovato qualcuno che le ha nuovamente rapito il cuore, per così dire? In uno scatto condiviso come storia nel suo profilo ufficiale Instagram la donna ha reso pubblico il suo vero amore… I fan in estasi e al settimo cielo per lei che è sempre più bella!

Un semplice ma dolcissimo scatto condiviso tra le Stories dell’ex moglie di Flavio Briatore rivela al vasto popolo dell’etere il suo grande amore. Emozione a mille!

E’ stata- ed è tuttora- una donna che ha fatto molto parlare di lei e ha conquistato il mondo del Gossip fin da subito, la bellissima Elisabetta Gregoraci, da quando è stata resa pubblica la sua liason amorosa con l’imprenditore Flavio Briatore, che di recente ha ampliato il suo già vasto giro imprenditoriale anche su una catena di pizzerie, con l’intento di conquistare -per l’appunto- anche il cuore degli italiani attraverso l’alimento per eccellenza del nostro Paese, che tanto piace sia ai grandi che ai piccini.

Oggi è in ottimi rapporti con l’ex

Elisabetta tuttavia da un bel po’ di tempo a questa parte ha reso noto che il suo matrimonio con Flavio era giunto al capolinea, ma con lui rimasta in ottimi rapporti per via del figlio nato dalla sua unione con il manager, ovvero il giovane Nathan Falco, e non per nulla i tre è ancora di tanto in tanto possibile vederli insieme in altri scatti Social che li ritrae quasi come se fossero ancora una famiglia unita per l’immensa gioia della loro creatura che adora letteralmente entrambi i genitori che sono sempre sulla cresta dell’onda. oltre che due immensi professionisti nei loro settori.

Lei mostra sui Social il suo grande amore

In molti si sono chiesti se i due, non essendo più una coppia di fatto, abbiamo mai valutato la possibilità di rifarsi una vita, che è ciò che in molti si aspettano da chi decide di non proseguire più insieme il proprio percorso di vita. E ora pare che donna abbia trovato un nuovo amore, che per altro non ha esitato a rendere pubblico attraverso una storia Instagram… E nel frattempo i follower sognano ad occhi aperti…

Eccolo qui, come è possibile vedere da questo scatto, che per altro non è propriamente recentissimo, in cui la meravigliosa Elisabetta ha palesato il fatto che il grandissimo e indiscusso amore della sua vita altri non è che il figlio Nathan Falco, al quale è legatissima e sul quale riversa tutt’ora il suo grande amore materno, ma non è comunque affatto da escludere che sia lei che Flavio potrebbero in futuro, imminente oppure no, decidere appunto di rifarsi una vita o forse anche di ricostruire la loro unione come sperano dal profondo del cuore i loro fan.