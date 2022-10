Antonella Clerici, matrimonio fatto a pezzi: l’amante dell’ex la conoscete tutti

La nota conduttrice Antonella Clerici, tra le più amate in assoluto dagli italiani, ha raccontato di aver subito un tradimento gravissimo che in passato le ha spezzato il cuore in mille pezzi. Il suo ex l’aveva tradita …

La biondissima Antonella Clerici è sicuramente una delle presentatrici italiane più famose. La sua carriera è cominciata prestissimo, quando aveva all’incirca una ventina d’anni e ha continuato sempre a gonfie vele. Ma nel suo passato c’è anche stato tanto dolore: due matrimoni finiti e quel terribile tradimento da parte di quel uomo che lei credeva tanto speciale…

In primis la splendida Antonella ha lavorato come annunciatrice negli Anni ’80 su Telereporter, ma già qualche tempo dopo ha iniziato a comparire in TV nelle vesti di conduttrice, ruolo che poi non ha più lasciato. La popolarità assoluta è poi arrivata negli Anni ’90 grazie ai programmi di cucina. Il più fortunato è stato sicuramente La prova del cuoco che è andato in onda con lei per quasi 20 anni. Anche la sua vita privata è molto nota. In particolare, poco tempo fa ha svelato di aver subito un tradimento che, come è anche normale che sia, le ha fatto davvero molto male.

Una vita sentimentale molto chiacchierata

La vita sentimentale di Antonella Clerici finisce spesso sui giornali di gossip. Ha avuto da ragazza una bella storia con il collega Massimo Giletti, che però si è conclusa perché i due avevano dei progetti molto diversi: lei, infatti, sognava di formare una famiglia, mentre lui non era pronto a compiere un passo del genere. Il conduttore a tal proposito ha raccontato : “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male“.

Due matrimoni finiti e una figlia oggi grandicella ma quel tradimento…

In seguito, la Clerici si è sposata due volte, prima con il giocatore di basket Giuseppe Motta nel 1989 e poi con il produttore discografico Sergio Cossa nel 2005. Entrambi i matrimoni non sono stati particolarmente lunghi e nel 2007, finalmente, ha intrapreso la sua storia più celebre, ovvero quella con Eddy Martens, che è durata circa una decina d’anni. I due si erano conosciuti in vacanza, in un villaggio turistico dove lui lavorava come animatore e il loro amore destò molto scandalo per la grande differenza d’età dal momento che lui era di 13 anni più giovane. Con lui, la conduttrice originaria di Legnano , ha finalmente avuto una figlia, la splendida Maelle che oggi è una bellissima adolescente e l’orgoglio immenso della sua tanto celebre mamma.

Tuttavia l’uomo, pur essendo diventato padre, l’ha anche tradita quando stavano insieme. In pratica i paparazzi lo avevano scoperto in discoteca con un’altra donna. Antonella all’inizio era andata su tutte le furie, ma alla fine aveva deciso di perdonarlo dando la colpa alla sua giovane età. Tuttavia, poco tempo dopo, hanno deciso di comune accordo di annunciare ufficialmente la fine della loro relazione. Da anni la donna è felice con Vittorio Garrone con il quale vive in una meravigliosa casa nel bosco insieme alla figlia Maelle.