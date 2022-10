Ma come si è vestita?’: Ilary Blasi scegli un look assurdo per andare al Vaticano

Mentre in Rete continuano a tenere banco le indiscrezioni riguardanti il suo controverso addio al marito Francesco Totti, Ilary Blasi si è concessa una serata alla prima del Balletto dell’Opera di Roma e, a seguire, una visita ai Musei Vaticani che lei stessa ha raccontato sui Social. Ma il suo look non ha particolarmente convinto gli utenti…

Altro chiacchiericcio sul conto di Ilary Blasi, che oramai non può nemmeno uscire di casa senza far parlare di se. Stavolta la conduttrice romana è stata presa di mira per via della scelta di un outfit decisamente particolare che lei ha scelto per la visita ai Musei Vaticani...

Dopo aver collezionato raffiche di flash alla prima del Balletto dell’Opera di Roma per applaudire l’étoile Eleonora Abbagnato, che da sempre stima, sul palcoscenico del Teatro Costanzi, la bellissima Ilary Blasi, ex signora Totti, ha deciso di andare a fare una visita ai magnifici Musei Vaticani. Non una qualunque, dal momento che la showgirl, amatissima dal grande pubblico, ha potuto contare su un tour privato e assolutamente speciale, accompagnata dal custode delle chiavi Gianni Crea.

Ha visitato i musei vaticani

Una sensazione che può ora condividere con altre star di Hollywood che nei mesi estivi , che sono appena trascorsi, hanno approfittato di questo tour messo in campo dallo staff dell’istituzione culturale del vaticano e che lei non ha voluto- di certo- farsi sfuggire. Del resto, da quando ha ufficializzato, la fine del suo matrimonio con il Pupone, la donna sta trascorrendo sempre più tempo a teatro e in giro per museo, anche con mise molto easy e sportive, oltre che con un look acqua e sapone.

E’ rimasta incantata ma…

Dalla Galleria delle Carte Geografiche a quella dei Busti, lei ha ammirato tutto quanto profondamente incantata, come se fosse ancora una bambina, facendo rivivere dentro di se il fanciullino di pascoliana memoria. E per lei è anche la chiave “senza numero” della meravigliosa Cappella Sistina. Il tour è iniziato alle ore 19, quando i musei erano chiusi al pubblico. La donna è arrivata in loco con il cognato e con degli amici che- a quanto pare- non farebbero parte del mondo dello Spettacolo.

Ilary ha documentato la sua visita con svariati scatti, caricati perlopiù nelle Stories, del suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram.

Ed è proprio tramite essi che i fan hanno potuto notare come si fosse vestita. Il suo outfit? Decisamente casual ma con un tocco chic, con pantacollant neri e alti stivali, abbinati alla maglietta nera corta, sotto la quale trova posto una ben più lunga bianca, e un trench giallo che ha indossato per proteggersi dalla pioggia che nelle ultime ore ha colpito anche la Capitale. Ma la sua scelta ha anche suscitato svariate polemiche dal momento che molti l’hanno trovata inadatta per una visita ai Musei Vaticani…