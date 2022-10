Albano, finalmente la famiglia si è riunita: alla faccia di Loredana!

Il cantante Albano Carrisi si è riunito con la sua famiglia: eccoli di nuovo insieme per la gioia dei fan.

Senza dubbio, Albano e Romina Power sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due si erano sposati quando erano ancora molto giovani, ma erano anche già molto famosi. Lui era già uno dei cantanti italiani più apprezzati, mentre lei aveva già lavorato a diversi film. Il loro amore è durato per circa trent’anni, ma nel 1999 si sono separati. Ma che cosa significa che adesso si sono riuniti?

Il loro sodalizio non comprendeva solo la vita privata, ma anche quella professionale. Per tanto tempo, infatti, si sono esibiti insieme, partecipando più volte a Sanremo. La loro canzone più nota è senza dubbio Felicità. L’amore tra l’artista pugliese e la l’attrice americana ha portato alla nascita di quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jolanda, detta anche Romina Junior. La primogenita, sfortunatamente, è scomparsa senza lasciare traccia nella notte di capodanno tra il 1993 e il 1994 mentre si trovava negli Stati Uniti. All’epoca aveva solo ventitré anni e da allora nessuno ha più avuto sue notizie.

Oggi i fratelli sono cresciuti e lavorano tutti, chi più chi meno, nel mondo dello spettacolo. Anche i genitori sono andati avanti, anche nella vita privata: dopo il divorzio, il cantautore di Cellino San Marco ha intrapreso una nuova relazione con la showgirl Loredana Lecciso. Da questo nuovo amore sono nati altri due figli, Albano Junior e Jasmine. L’ex moglie, invece, non ha mai parlato di altre storie dopo di lui.

Albano e Romina insieme ai figli

Nonostante siano passati più di vent’anni dal divorzio tra Albano e Romina, c’è chi spera sempre in una loro riconciliazione. Dal punto di vista amoroso sembra impossibile, ma non si può dire lo stesso per quanto riguarda il campo professionale: già da alcuni anni i due sono tornati a cantare insieme. Ma non è finita qua.

La coppia, infatti, insieme ai tre figli ha deciso di partecipare alla nuova puntata di Oggi è un altro giorno, noto programma della conduttrice Serena Bortone. Per questa occasione la pagina Instagram altrogiornorai1 ha pubblicato una story con due vecchie foto. Queste foto mostrano Albano e Romina quando erano ancora sposati, in compagnia dei figli quando erano solo dei bambini. Si tratta, sicuramente, di un bel tuffo nel passato. Voi avete visto la puntata della trasmissione? Che cosa ne pensate?