Noemi Bocchi si gode i soldi di Totti: il super regalo costa come una casa

Finalmente sono usciti allo scoperto, la loro relazione non è più un segreto. I loro nomi, insieme a quello della ex, Ilary Blasi sono i più citati nelle riviste di gossip di questi mesi. Stiamo parlando della coppia Francesco Totti e Noemi Bocchi. Vediamo qual è il regalo di lusso che ha ricevuto quest’ultima.

La loro storia è stata molto travagliata, sembrava di guardare una delle tante puntate interminabili della soap Beautiful. In questi mesi abbiamo assistito a smentite, a litigate furiose e a dichiarazioni pungenti. Alla fine la realtà è venuta a galla e il matrimonio tra “Er Pupone” e Ilary è ufficialmente esploso. Chi è la nuova fiamma di Francesco?

Nonostante all’inizio gli animi erano parecchio contenuti, quando il vaso di Pandora è stato aperto, nulla è più stato come prima. Da una parte abbiamo trovato una Ilary Blasi arrabbiata e vendicativa. Con i suoi scatti espliciti e i suoi messaggi sarcastici, abbiamo capito tutti che il ruolo della mogliettina cornificata e abbandonata non si addice proprio ad una ex Iena. Anche Totti ha deciso di non nascondere più la sua love story con la sua nuova bella.

Chi è la nuova fiamma del Capitano?

Noemi Bocchi dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti in cui dichiara il loro amore, è ufficialmente appellabile come sua nuova compagna. Mamma di due figli, la bella Noemi è l’ex moglie (anche lei in fase di divorzio) di Mario Caucci, rampollo delle Cave di travertino. I due si sono conosciuti durante un corso di padel e da allora non si sono più lasciati.

Look da 4 mila euro per Noemi Bocchi

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi ormai il rapporto è insanabile, l’unica cosa che li accomuna ormai sono i loro tre figli, per i quali entrambi stravedono. Durante il compleanno di Francesco in una festa blindata, sono stati intravisti i due figli più grandi Cristian e Chanel, gli amici più stretti e la stessa Noemi.

Anche se non viene mai paparazzata con il suo compagno, la bella Noemi Bocchi si sta godendo il regalo del suo Francesco. È stata infatti fotografata mentre scendeva dalla sua nuova auto il nuovo SUV elettrico di casa Volkswagen ID.5. Proprio di questo modello Totti ne è testimonial. Una semplice coincidenza? Nessun commento a tal proposito. Quello che è certo è che tra la sua nuova auto e l’abbigliamento di quel giorno, una borsa Vuitton, una cintura Hermes e degli stivali Chanel, il prezzo complessivo equivale a quanto noi comuni mortali spenderemmo di mutuo per l’acquisto di una nuova casa.