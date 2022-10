Alfonso Signorini, svelato torbido retroscena tra le Lamborghini: “Lei l’ha disintegrata”

Sul nuovo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini, viene svelato il motivo per cui le sorelle Lamborghini hanno litigato. La questione è grave e sicuro non faranno pace tanto presto. L’orgoglio e il mancato rispetto alla base del litigio.

Gli occhi sono tutti puntati su tre personaggi indiscussi, stiamo parlando di Elettra Lamborghini, di sua sorella Ginevra e del gieffino Giovanni Ciacci. Il fulcro della questione e l’interesse dei paparazzi riguarda il furioso litigio avvenuto tra le due sorelle Lamborghini. Lei dopo averla disintegrata ha detto addio per sempre alla parola “sorella” dal suo vocabolario.

Tutto è iniziato con un litigio, quello tra Elettra e Ginevra. Il motivo nessuno lo sapeva, finché il concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci ha dato la sua versione dei fatti. La stessa motivazione è stata poi confermata anche da Alfonso Signorini, il quale non ha fatto altro che confermare le parole di “barba blu”.

Il peso di un cognome imponente come quello dei Lamborghini

Non è tutto oro quel che luccica diceva un vecchio proverbio. Sicuramente lo possono confermare Elettra e Ginevra Lamborghini, le quali portano i benefici ma anche le controversie di un cognome così importante come il loro. Se Elettra ha trovato la sua strada in maniera quasi naturale, non si può dire lo stesso della sorella la quale le idee proprio chiare ancora non ce le ha. Visto che la sorella più grande sa cosa vuol dire lavorare nel mondo dello spettacolo ha cercato di aiutare la sorella più piccola la quale non avrebbe apprezzato.

Il motivo del litigio che ha distrutto una famiglia

Tutto è cominciato quando Ginevra avrebbe confessato alla sorella Elettra, reduce dalla sua nuova hit Caramello, di voler entrare anch’essa nel mondo della musica. Dopo il secco “no” ricevuto da sua sorella maggiore, Ginevra ha interrotto i ponti. In una recente intervista Elettra avrebbe ammesso di essersi opposta per tentare di proteggere la sorella in quanto in questo mondo ci vogliono le spalle larghe. Anche se lei (pare) l’abbia fatto per proteggerla, sua sorella non l’ha vista così e quindi ha disintegrato ufficialmente il rapporto con lei. Ovviamente Elettra ha preso la decisione di Ginevra di andare avanti in questo settore come un vero e proprio tradimento. Tant’è che anche a Natale si vocifera che ognuno lo passerà separatamente.

Secondo il settimanale Chi, non faranno pace tanto presto:

“Possibilità di far pace? Noi che abbiamo seguito Elettra Lamborghini per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo”.