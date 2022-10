“Mi scaricherà”: Harry nel panico più totale | Meghan spietata

Secondo un’ultima, poco edificante indiscrezione, Meghan Markle non sarebbe mai riuscita a capire per quale motivo non venisse pagata per compiere viaggi ufficiali. Ma oltre a ciò pare che lei abbia minacciato, all’inizio della loro relazione, Harry con un feroce monito…

Nel libro intitolato Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown Valentine Low ha svelato- senza tanti giri di parole- un assai imbarazzante retroscena riguardante la vita di Meghan Markle a Corte. A quanto sembra la bellissima e chiacchieratissima duchessa di Sussex non avrebbe mai capito che senso avesse stringere le mani al pubblico durante i viaggi ufficiali e -soprattutto- farlo gratis!

Non è- di certo- la prima volta che Meghan Markle si ritrova al centro del clamore mediatico per il suo presunto carattere eccessivamente ambizioso, oltre che arrivista e- per certi versi- considerato da alcune persone anche come molto ma molto arrogante. E ora il nuovo libro del giornalista Valentine Low rischia di riaccendere in men che non si dica i riflettori sulla duchessa, alimentando ancora di più le fiamme già belle alte del gossip più malevolo nei suoi confronti.

Difatti in Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, del quale il Times ha citato un bel estratto, viene riportato un aneddoto che svelerebbe la vera indole di Meghan che ha irritato- e non poco- i più. In pratica durante il celebre Royal Tour del 2018 in Australia, Fiji, Tonga e Nuova Zelanda la moglie di Harry non avrebbe nascosto ai suoi collaboratori di non gradire per niente l’idea di dover stringere mani e abbracciare sconosciuti. Lei non ne capiva il senso e- francamente- ne era anche alquanto infastidita.

” Dietro le quinte era tutta un’altra storia. Anche se le piaceva l’attenzione, Meghan non riusciva a capire il senso di tutti quei passaggi e di stringere la mano a innumerevoli sconosciuti”, si legge nel libro dove l’autore ha anche sottolineato che la Meghan informale tutta parole dolci e sorrisi sarebbe solamente il risultato di una recita, del resto chi meglio di lei potrebbe essere in grado di farlo visto che è una donna assai scaltra e un’attrice di successo?

Il giornalista sostiene addirittura che la duchessa avrebbe avuto da ridire sul fatto di lavorare al servizio della Corona senza alcuna retribuzione. Insomma, in parole povere, di farlo gratis!

In almeno un’ occasione lei avrebbe detto: ” Non posso credere di non essere pagata per questo!”. Dulcis in fundo- a quanto pare- sarebbe arrivata persino a dire: ” Non è il mio lavoro coccolare le persone“.

Ritratto di una donna cinica e arrogante

Il giornalista Valentine Low avrebbe raccolto una miniera di aneddoti e informazioni sui duchi di Sussex, dunque non solo sulla donna, ascoltando con grandissima attenzione e viva curiosità, le storie dei membri del loro staff. Il ritratto di Meghan Markle che ne viene fuori è quello di una donna prepotente, insensibile, perfino cinica, con una doppia faccia. Un esempio in merito? Pare che la donna volesse tenersi gli abiti e i gioielli regalati dai brand di moda. Un privilegio vietatissimo ai reali, i quali non possono accettare doni che superino un certo valore economico. A quel punto l’ assistente Melissa Toubati avrebbe ricordato alla duchessa le regole in merito, ma si salvi chi può! Lei non ne voleva sapere di restituirli al mittente. Come è finta la faccenda? Con le tempestive dimissioni della collaboratrice!

Ma le prodi azioni di Meghan non sono- di certo- finite qui! Pare che avrebbe deciso di fare letteralmente a pezzi un lavoro di una persona dopo che lei le aveva sottolineato con gentilezza che non poteva rifarlo. ” Se ci fosse qualcun altro a cui affidarlo, lo chiederei a lui e non a te”, queste le sue parole rivolte alla collaboratrice che- a quanto pare- sarebbe scoppiata in lacrime.

Identikit di una vera bulla che rende vulnerabile il marito

Insomma, parlando della duchessa di Sussex Valentine Low traccia l’identikit perfetto di una vera e propria bulla di periferia, come hanno sentenziato molti. Pare addirittura che Meghan avrebbe minacciato Harry di lasciarlo se non avesse reso pubblica la loro storia. E lui che era già cotto a puntino, è corso a farlo! Lui infatti sosteneva che se non lo avesse fatto lei lo avrebbe – di sicuro- scaricato e questo non poteva accettarlo. E per amor suo è andato contro la sua famiglia, accettando poi di andare via da Palazzo e dell’ Inghilterra, ferendo gravemente al cuore con questa sua decisione sia il padre Carlo che la nonna Elisabetta.

Il libro mette dunque anche ben in risalto la presunta vulnerabilità del duca di Sussex , il quale avrebbe addirittura paura di diventare addirittura irrilevante quando il principino George, il figlio di Kate Middleton e di William, compirà 18 anni. Harry sarebbe – in pratica- letteralmente ossessionato dal pensiero di diventare una figura marginale e farebbe già dei paragoni con il principe Andrea.