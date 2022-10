Gf Vip 7, Charlie umilia Marco: “Vai in ospedale” | Scena raccapricciante

La missione che tutti noi oramai stiamo conoscendo sempre meglio di Marco Bellavia all’interno della Casa più spiata d’Italia non sembra che stia andando per il verso giusto. E ora i suoi modi di fare pare che abbiano indisposto persino Charlie…

Charlie risponde in malo modo a Marco Bellavia facendogli capire con metodi- diciamo- ben poco ortodossi che non si trova lì per essere “curato” o peggio “psicanalizzato”.

Marco Bellavia ha affermato in lungo e in largo, sin dal suo primissimo ingresso nella Casa del Gf Vip, giunto alla sua seguitissima settima edizione, di trovarsi lì al fine di portare a compimento una missione, sulla quale si è anche già confidato in una clip che è diventata in men che non si dica virale, dopo essere stata prontamente ripresa praticamente ovunque.

Marco Bellavia e la sua missione

Peccato -però- che tutto sembra giocare contro l’ex conduttore di Bim Bum Bam, dal momento che sin da subito sembra non essere mai stato particolarmente preso in simpatia dagli altri compagni di avventura ed etichettato in un battito di ciglia come una persona falsa. E a maggior riprova del “fallimento della sua presunta missione” è stato un feedback rilasciato da Charlie. I telespettatori, particolarmente numerosi, del padre di tutti i reality, sono rimasti profondamente sconvolti…

Charlie manda a quel paese il collega

Il tutto appare in una clip ripresa anche sui Social dove Marco, trovandosi nella camera da letto insieme a Charlie, ha tentato di sottoporlo alla sua missione, fallendo miseramente dal momento che l’uomo non solo non la pensa come lui, ma sentendo in che cosa consisteva il disegno del suo collegata, lo ha anche mandato a fare a quel paese con modi poco garbati e assai coloriti che non sono- di certo- passati inosservati e che hanno lasciato basiti i fan della trasmissione.

” Vai a fare in c**o due volte, non sono qua per giocare!”, sono le raccapriccianti parole di Charlie nei confronti di Marco. “Charlie contro Marco: “cosa siamo degli psicanalisti? Allora vai in ospedale”, sono le parola con cui il primo ha proseguito il confronto che è risultato decisamente fin troppo acceso. Che le giornate di reclusione siano già diventata fin troppo pressanti per alcuni concorrenti nonostante il reality sia iniziato da pochissimo? Ma ora Bellavia, che è stato l’idolo di moltissime ragazzine negli Anni ‘ 90, è in nomination, ergo potrebbe ben presto dover chiudere con la sua chiacchieratissima missione.