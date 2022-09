Jasmine Carrisi, a 20 anni si è rifatta: ogni 8 mesi però deve tornare dal chirurgo

Jasmine Carrisi si è ritoccata! Ecco che cosa ha rifatto la figlia di Albano e della splendida Loredana Lecciso che- a quanto pare- sta per ritornare in TV. La confessione della ragazza ha lasciato tutti quanti a bocca aperta e sconvolto i più. Le sue parole…

Da qualche giorno la figlia del cantante di Cellino San Marco è nuovamente al centro di dibattiti social a non finire. Pare -infatti -che i followers abbiamo accusato la giovane di casa Carrisi di aver rifatto gli zigomi e il naso e di aver ceduto anche lei al fascino del chirurgo estetico, che le donne del vasto mondo dello Spettacolo tanto amano. Sarà sul serio così? Come stanno davvero le cose?

Finalmente la ragazza rompe il silenzio. Jasmine ha solo 20 anni e grazie al suo talento si sta facendo spazio nel mondo della musica. La sua esperienza televisiva accanto al papà Albano nel programma The voice Senior, condotto da Antonella Clerici, ha fatto sì che la giovane potesse apprendere le basi per stare in televisione .

Jasmine ha lanciato quest’estate il suo nuovo singolo realizzato con Kiko El Crazy e Dani K che sta riscuotendo molto successo ancora oggi. Sui social, dove è decisamente molto ma molto attiva, lei condivide con i suoi fan momenti della sua vita privata, ma soprattutto professionale. Ed è proprio su Instagram che i followers hanno notato dettagli alquanto curiosi… Quali?

In pratica osservando con molta attenzione le foto di Jasmine pare che la giovane bionda abbia rifatto il naso e gli zigomi, perlomeno è ciò che dicono molti utenti. E lei che fa? Profondamente stanca di queste illazioni, ha deciso di rompere il silenzio con una sua confessione…

La sua confessione

“Sono tutta naturale tranne le labbra. Vi prego di lasciare in pace il mio nasino e gli zigomi”, ha raccontato la ragazza, piuttosto scocciata degli attacchi che subisce da troppo tempo dai famosi leoni da tastiera. Dunque lei ha ammesso di aver ritoccato soltanto le labbra attraverso un filler, con una pratica assolutamente poco invasiva, come del resto fanno molte altre donne che non disegnano le famose punturine.

Non possiamo chiaramente sapere – però- a quante sedute si è sottoposta ma sicuramente l’intervento non è molto economico. Ogni filler costa intorno ai €200. Tuttavia è anche doveroso dire e pure chiaramente. che le punturine alle labbra siano ben diverse dal botox perché mentre quest’ultimo è un farmaco che rilassa la muscolatura, il filler utilizza l’acido ialuronico per riempire, gonfiare e idratare le labbra. Gli effetti -però- del filler tendono a scemare gradualmente nel tempo, più o meno pari a 8 mesi. Ergo, poi bisogna andare a rifarsi fare la famosa punturina!

Nella bufera anche per una sua dichiarazione

Da quando si è affacciata al mondo dello spettacolo Jasmine Carrisi non ha smesso di far parlare di lei. Solo qualche mese fa la figlia di Loredana Lecciso è stata al centro delle polemiche per via di una sua intervista. La ragazza aveva- in sostanza- confessato al giornalista che il padre aveva deciso di lasciare al figlio Bido le redini della gestione delle attività della famiglia Carrisi dato che il giovane stava studiando all’estero proprio per poter prendere il controllo delle proprietà dei Carrisi.

Le dichiarazioni di Jasmine avevano indispettito i fan che avevano accusato Albano di non essere giusto nei confronti degli altri figli. A quel punto lui è corso in men che non si dica ai ripari dicendo che ” le cose” non stavano esattamente così e che erano state fraintese le parole di sua figlia, dal momento che Bido non sarà affatto l’unico ad ereditare le attività di famiglia. Tutti i suoi figli avranno- difatti- in misura uguale accesso alla sua eredità che consta anche di tenute e di terreni. Il cantante ha anche voluto ben specificare che ogni figlio ha già ricevuto una quota dell’eredità e che tutti lavorano attivamente e in misura uguale sia pur con compiti diversi, alle tenute Carrisi.

Il cantante ha una famiglia allargata molto numerosa e della quale va ben fiero. In totale ha sei figli: Ylenia (scomparsa nel 1994), Cristel, Yari e Romina Junior da Romina Power e Jasmine e Bido da Loredana Lecciso. I fratelli, pur avendo madri diverse, si vogliono molto bene e, come ha confessato più volte anche Albano in numerose interviste rilasciate sia per la carta stampata che per la TV, vanno tutti più che d’accordo. Ma non lo stesso non si può dire della sua ex moglie e della sua attuale compagna che sono sempre ai ferri corti…