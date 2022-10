Stefano De Martino, la profezia della Celentano si è avverata: “L’avevo previsto”

Il suo motto è meglio una dura verità oggi, che un futuro incerto domani . Di chi stiamo parlando? Dell’integerrima e agguerritissima Alessandra Celentano, storica insegnante di danza di Amici di Maria De Filippi sin dal lontano 2003, quindi dalla prima edizione ove il programma ha preso il nome che porta tutt’ora, che in una chiacchierata con il magazine Oggi ha fatto un bilancio della sua ventennale esperienza televisiva, dove ha avuto modo di parlare anche del miglior ballerino secondo lei passato dalla prestigiosa scuola. Si tratta del marito di Belen…

Il modo in cui è cambiato l’approccio degli allievi al programma nel corso degli anni, qual è stato il miglior ballerino passato dalla trasmissione, i pronostici sul futuro dei ragazzi e la disciplina ferrea come faro da seguire: questi i temi più caldi e accattivanti toccati dalla nipote del mitico Molleggiato nel corso della sua intervista…

“Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un’avventura di questo genere. Ma quando chiedo: “Ti aspettavi fosse così duro?” mi rispondono: “Da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto”. In effetti chi affronta il talent non si concede una passeggiata di salute. Si lavora duro ma si raccolgono anche i frutti di cotanto dispendio di energie2, ha rivelato l’insegnante che poi ha anche subitaneamente aggiunto: ” A testimonianza di ciò ci sono tantissimi ragazzi che, una volta conclusa l’esperienza nello show, hanno spiccato il volo dando avvio a carriere brillanti e durature.

I ragazzi di oggi sognano ” Il successo facile”

Sempre a proposito dell’approccio dei talenti, che sono sempre parecchio numerosi, alla prestigiosa scuola di Queen Mary, Alessandra ha rilevato che negli ultimi anni è aumentata l’impazienza da parte dei ragazzi che, a suo dire, “Ora vogliono tutto e subito”, così come ” Il successo facile”.

Lei si impegna ad insegnare loro -invece- esattamente l’opposto, perché sa bene che i grandi risultati si ottengono con fatica e tempo e senza mai e poi mai bruciare le tappe. Queste le sue parole a riguardo: ” La danza è un’arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta. Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c’erano feste né weekend, solo lavoro e studio. Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici. E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti“.

Sul lavoro è molto simile al suo celebre zio

La severità della Celentano è poi- a dir poco- leggendaria. Per lei essere intransigente è una filosofia di vita vera e propria rivolta a fin di bene per i suoi allievi. E ciò si riassume pressoché alla perfezione in una frase: “Meglio una dura verità oggi, che un futuro incerto domani”. Alessandra ha quindi rimarcato che la sua inflessibilità non è dettata da scopi personali, come sovente si è mormorato, ma è messa in atto per il bene degli alunni. Peccato, come lei stessa ha fatto ben intendere, che ciò non venga sovente capito!

“Sono schietta e penso di fare del bene, non del male. Sono stata incompresa, vista come cattiva e non come realista“, ha dichiarato a tal proposito la donna che ha uno zio molto famoso, ovvero il mitico Adriano che- a quanto pare- segue da sempre e pure con grande interesse il talent di Maria De Filippi. Ma che cosa ne pensa lui del suo modo di fare? “Lui non mi ha mai detto che sono troppo severa. Quando lavora non ce n’è per nessuno e in questo siamo simili”.

Spostandosi poi sul capitolo allievi, alla domanda quale sia stato secondo lei il miglior danzatore/trice di tutte le edizioni di Amici, ha fatto un nome che ha fatto la storia del talent, ovvero Anbeta anche se, come lei ha giustamente ricordato, non è mai stata una sua allieva. Ma sul finale della sua intervista Alessandra ha parlato anche di ” previsioni” nelle quali pare che lei sia particolarmente afferrata! Una- in particolare- ha riguardato Stefano De Martino. E che cosa gli avrebbe mai predetto? In pratica gli aveva preannunciato che non avrebbe avuto una carriera sfavillante nel mondo della danza. Questa la sua profezia: “L’avevo previsto. Gli dissi: “A te piace essere protagonista, vedrai che farai altro”. E così è stato!”.