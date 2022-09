Sonia Bruganelli sull’ex di Bonolis: “L’ho odiata perchè…”

Sonia Bruganelli e Laura Freddi ospiti su Rai 2 al programma Oggi è un altro giorno. L’ex moglie e l’ex fidanzata storica di Paolo Bonolis rompono il velo: Ecco la rivelazione shock nei confronti dell’ex concorrente del Grande Fratello VIP.

Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore più amato d’Italia, Paolo Bonolis, ospite al famoso talk show di Rai 2 parla senza peli sulla lingua del periodo in cui i due erano fidanzati. Con lei in studio anche l’ex fidanzata di Bonolis, Laura Freddi. Dalle parole di Bruganelli, si capisce che lei abbia odiato la relazione che avevano l’ex fidanzata e il conduttore di Ciao Darwin! ma soprattutto di aver odiato proprio lei. Cosa l’avrà spinta a provare un sentimento così forte?

I due sono stati sposati per oltre vent’anni ma lei ha ammesso, senza peli sulla lingua di aver odiato Laura Freddi per il tempo che il suo ex marito avrebbe passato con lei. Ecco cosa ha detto.

Il Confronto tra l’ex moglie e l’ex fidanzata di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli si racconta durante il talk show di Rai due. Parlando di Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, dice: “Secondo me era la daona per lui. Io ero alta un barattolo. Ai tempi i giornali continuavano a ripetere che si erano lasciati e io l’ho odiata per un sacco di tempo. Poi l’ho conosciuta e mi sono detta: <<ah così è…è un gattino>> e non l’ho odiata più.” .

Con queste parole Bruganelli ha parlato dell’ex storica fidanzata di suo marito: entrambi sono stati insieme per ben cinque anni quando la showgirl era solo agli esordi della sua carriera. Per l’ex moglie di Bonolis, il loro comunque era un legame molto più forte e importante. Durante gli anni però, come ha raccontato la stessa Bruganelli, ha avuto modo di conoscere e avvicinarsi a Laura e tra le due è nata una bellissima amicizia, lei l’ha fatta ricredere. Tutt’oggi entrambe sono legate da un profondo affetto e una profonda stima reciproca tanto che non appena entrate in studio è subito scattato un profondo abbraccio che conferma quanto entrambe siano riuscire a costruire tra di loro.

Ora una è sposata con Bonolis da vent’anni e hanno tre figli mentre Laura, dopo il matrimonio con Claudio Casavecchia, ha trovato conforto tra le braccia di Leonardo D’Amico con il quale ha avuto una bellissima bambina, Ginevra.