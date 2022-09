Pippo Baudo e l’agghiacciante confessione: “Ho scoperto di avere un cancro e…”

Pippo Baudo, il conduttore più amato del nostro Paese, ha confessato una verità agghiacciante, raccontando del tumore, della malattia e del risvolto che ha davvero dell’ incredibile.

Una vera icona della televisione italiana è indiscutibilmente Pippo Baudo, mattatore di tantissimi programmi di enorme successo, che nel corso degli anni ha saputo intrattenere e divertire milioni di italiani. Inoltre ha scoperto tantissimi talenti che oggi sono il fiore all’occhiello del panorama televisivo come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Giorgia, Fabrizio Moro, Barbara D’Urso, solo per citarne alcuni dal momento che la lista dei loro nomi sarebbe praticamente infinita!

Tra questi, -inoltre- troviamo pure la meravigliosa Laura Pausini. Eh sì, è stato proprio Pippo a credere e capire subito il grande talento della giovane che nel lontano 1993 vinse l’edizione del Festival che l’ha lanciata al grande successo nazionale e internazionale. Pippo Baudo è anche stato un vero e proprio punto di riferimento e di ispirazione per moltissimi suoi colleghi, che nel corso del tempo, hanno imparato da lui l’arte del mestiere, con il suo charme inconfondibile che sembra arrivare quasi da un’altra epoca. E poi, come non dire che intere generazioni sono nate e cresciute ascoltandolo e seguendolo con tanto affetto? Ma sapete quando ha iniziato a lavorare lui?

I primi passi nel mondo dello Spettacolo, che poi lui ha indubbiamente rivoluzionato. li ha mossi nel lontanissimo 1959. Allora si era trovato per la prima volta alla conduzione del varietà La conchiglia d’oro, al fianco del compianto Enzo Tortora.

Una carriera lunga e costellata di grandi successi

Nel corso della sua lunga e assai brillante carriera, Pippo Baudo ha condotto più di 100 programmi televisivi stravolgendo completamente la storia della televisione italiana, tra cui tra i più prestigiosi e famosi troviamo Settevoci, Canzonissima, Domenica in, Fantastico, Serata d’onore e Novecento E come non possiamo citare il Festival di Sanremo, di cui detiene il record assoluto delle conduzioni: ben tredici tra il 1968 e il 2008? Amadeus, ora per la quarta volta al timone della nota kermesse riuscirà a superarlo? Ma torniamo a parlare di Pippo…

Durante una curiosa intervista l’uomo ha raccontato che è stata solo una persona che è riuscita a metterlo in imbarazzo sul palco. Di chi si tratta? “Roberto Benigni, al quale però voglio troppo bene. La prima volta che venne in trasmissione, mentre ci riprendevano a mezzo busto, mi diede con la mano un colpo secco sui genitali che mi lasciò senza fiato”, ha svelato lo showman che poco dopo ha voluto fare una rivelazione che ha lasciato i suoi fan devastati e profondamente preoccupati.

Il racconto devastante della malattia

Durante una profonda e intima intervista nella trasmissione condotta da Safiria Leccese, La strada dei miracoli, Pippo Baudo ha deciso di lasciarsi andare a una confessione che ha lasciato tutti quanti senza parole, rivelando, senza tanti giri di parole, di aver avuto il cancro. Il racconto è stato davvero profondo e molto toccante e ha spaccato letteralmente in cuore il due agli italiani. L’uomo, nel corso della sua vita, ha avuto diverse malattie e si è sottoposto a svariate operazioni, ma ad un certo punto è arrivata quella notizia che lo ha letteralmente terrorizzato, quasi annientato.

Queste le sue parole a riguardo: “Nella mia vita ho avuto tante malattie e sono stato operato tante volte. Ad un certo punto della mia vita ho scoperto di avere avuto un cancro alla tiroide ed ho vissuto una vita preoccupatissima. Avevo il cancro e facevo la prima Canzonissima della mia vita, erano gli Anni ’70”.

Il famosissimo conduttore non si è – però- mai arreso e ha lottato con le unghie e con i denti contro il terribile male, quando un evento inaspettato lo ha aiutato a guarire. Di quale si tratta? “Successe l’esplosione di Chernobyl e molti notarono come il sodio radioattivo faceva nascere bambini grassi perché privi di tiroide. I medici quindi si iniziarono a interrogare sui possibili benefici del sodio radioattivo per chi aveva problemi alla tiroide. Mi portarono a Pisa, dove c’erano tanti ricoverati come me e mi chiesero se volessi fare un esperimento con loro. Accettai”, ha raccontato con tanta emozione Baudo che in quel frangente ha dimostrato di possedere anche molto coraggio. Un coraggio poi ben ripagato visto che quella decisione presa quasi d’ istinto gli ha decisamente cambiato la vita! Difatti, dopo solo sette giorni in isolamento, i medici notarono che lo iodio radioattivo aveva distrutto la sua tiroide malata. Lui era guarito!