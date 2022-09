Allegri si sta mangiando le mani! Ambra Angiolini passa la nottata niente meno che con lui

La fine della storia d’amore tra Ambra Angiolini e il CT della Juventus Massimiliano Allegri ha fatto molto rumore al tempo, sebbene sia passata assai in sordina rispetto ai “compagni di sventura” Totti e Blasi. E per molto tempo la conduttrice e attrice romana ma oramai bresciana di adozione, è stata riservatissima sulla sua vita sentimentale. Ma ora sembrano esserci novità al riguardo… Un nuovo lui all’ orizzonte per lei?

Ambra Angiolini, dopo la fine della sua storia molto chiacchierata con Massimiliano Allegri, di cui ricordiamo che una presunta illazione è cosata la conduzione di Striscia La Notizia a Vanessa Incontrada, non ha più rilasciato dichiarazioni sul suo stato sentimentale, ma ora una novità pare far capolino… Chi è l’uomo che le sta facendo battere nuovamente forte forte il cuore? I suoi fan in seria fibrillazione…

Un nuovo fidanzato e/o compagno per la bella e brava Ambra Angiolini? Non è chiaro se si possa parlare di coppia, di fidanzamento o di un inizio di conoscenza. Così come è possibile che stavolta il gossip abbia preso un abbaglio, del resto non sarebbe né la prima né l’ultima volta. Fatto sta che i paparazzi non molleranno nemmeno per un solo istante il giudice di X -Factor Italia 2022 fino a quando non uscirà allo scoperto con un nuovo lui D’altronde è da quando è finita con l’allenatore della Juventus Max Allegri che finisce sulle riviste di cronaca rosa un giorno sì e uno no. Ergo. come si suol dire. soprattutto a Roma, la sua città natale, lei dovrebbe ” averci fatto il callo”… Ma andiamo ora con il racconto dei fatti…

Lei è stata beccata con un affascinante attore

A beccare Ambra in dolce compagnia è stato il settimanale Diva e Donna. Sul nuovo numero in edicola hanno dedicato la copertina proprio a lei e a quella che potrebbe essere una nuova coppia. Di chi si tratta? Chi sarebbe l’uomo che l’avrebbe fatta capitolare? Il fortunato sarebbe niente meno che Francesco Scianna, un attore bravissimo e ben noto che di recente abbiamo visto e ammirato nel film Il Filo Invisibile, disponibile su Netflix. Sulla cover si legge: “Dopo Allegri un nuovo uomo per Ambra. Notte di fuoco con Francesco Scianna“. Ma sarà davvero nato l’amore? Avranno realmente trascorso ore molto passionali?

E’ amore con Scianna?

Nelle foto in copertina i due si abbracciano e camminano insieme, fianco a fianco. Ok, sono vicini e complici ma non si baciano e non si abbracciano. Possono sembrare due amici o due colleghi molto legati e affiatati ma non per forza due che stanno insieme o che stanno incominciando una conoscenza che andrebbe, oltre la semplice amicizia. Sono usciti insieme, ok ma una persona può uscire con un’altra per bere un caffè o una cena senza per forza volere dall’altra l’inizio di una relazione? Che prove ci sono relative alla loro notte di fuoco decantata dal giornale. tra i più letti dalle donne italiane?

Tra l’altro è bene ricordare che Ambra Angiolini e Francesco Scianna hanno lavorato insieme tra il 2015 e il 2016. Hanno recitato in uno spettacolo teatrale, diretto da Michele Placido, il cui nome era Tradimenti. Sarà – forse- scattata la scintilla a distanza di qualche anno? O forse non hanno mai smesso di sentirsi e ora che sono entrambi single hanno deciso di conoscersi meglio? Non resta che attendere, come sempre, eventuali conferme e/ o smentite dai diretti interessati tramite alcune interviste o comunicati . O ancora post sui Social. Oppure altre foto che provino che tra loro sia sbocciato l’amore oppure no!