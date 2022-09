Davide Donadei ‘seppellito’ da un’ex di Amici: “Figura di mer…”

Uomini e Donne è tornato da poche settimane a farci compagnia tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì, su Canale 5. E ora durante la messa in onda della puntata su Davide Donadei, un’ ex allieva di Amici ha sbottato dicendo: “Anche con me, quante figure!”. Ma di chi si tratta? E per quale motivo ha deciso di intervenire?

A Uomini e Donne le novità come ben sappiamo, praticamente non mancano mai e ogni giorno è facile assistere a scontri più o meno diretti per i più svariati motivi tra dame e cavalieri, stavolta pare che ci sia anche stata un’interferenza esterna… Ma andiamo ora con il racconto dei fatti, step by step…

Le polemiche, come ben sappiamo, sono praticamente sempre all’ordine del giorno all’interno dello studio di Uomini e Donne, nella maggioranza dei casi dovuti a incomprensioni tra dame, cavalieri e corteggiatori/trici per le più svariate ragioni, ma in una delle ultime puntate si è scatenato un vero e proprio pandemonio che ha anche suscitato un intervento esterno da parte di una ex allieva di Amici… Chi è e per quale motivo è voluta intervenire per parlare del bel ex tronista, tornato da qualche mese a questa parte single?

Davide dopo Chiara bacia Roberta

Nel corso dell’ultimo appuntamento con Uomini e Donne, c’è stato un confronto piuttosto acceso tra l’ex tronista Davide Donadei, Chiara Rabbi, e la dama del trono over, Roberta Di Padua. Quest’ultima ha ammesso di essersi incontrata con lui dopo la fine della relazione con Chiara. I due si erano incontrati a Napoli e dopo la cena, avvenuta in un bel ristorante, è scattato pure un bacio. Del resto era ormai noto da tempo che lei avesse una certa simpatia per lui e che non si facesse problemi a intrecciare una relazione con un uomo parecchio più giovane di lei, come aveva anche rivelato in alcune Stories apparse sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram. E fin qui niente di che ma ” il bello” deve ancora venire… Se non che lui avesse deciso di chiudere con lei perché la considerasse- a quanto- pare un po’ troppo matura per lui…

Il commento della ex di Amici che gela il giovane

Durante la messa in onda della nuova puntata del dating show di Maria De Filippi, è intervenuta sui Social un ex volto di Amici, ovvero la cantante romana, Arianna Gianfelici. La ragazza- come molti certamente ricorderanno- era stata avvistata con l’ex tronista in un video su Tik Tok che li ritraeva felici e molto sorridenti. Si era pertanto intuito che tra di loro ci potesse essere una ” certa sintonia” che andasse anche ben oltre a una semplice l’amicizia. La giovane, immortalando l’immagine di Roberta in televisione ha dichiarato : “Tranquilla, tanto con me i problemi di età non se li è fatti Robè. Vai Davidino, continua così a fare queste figure di m*rda, grande!”.

Ma anche Davide Donadei è voluto intervenire sui Social. L’ex tronista al termine della puntata, ha dichiarato: “Mi dispiace per come è andata… Avevo altre aspettative per Davide a 17 anni. Purtroppo non sentivo più dentro di me quel qualcosa che cerco per tutta la vita e, come ho già detto, mi prendo tutte le responsabilità..ma non rinnegherò mai nulla di quello che è stato”. Poco dopo si è anche sentito di aggiungere: “La donna che mi ha messo al mondo e che reputo la più importante della mia vita mi ha insegnato di avere rispetto per gli altri, per questo odio fare del male alle persone, ma avevo bisogno di ritrovare me stesso! Ho fallito, lo ammetto, però ora devo ricominciare. Non facciamoci la guerra!“.