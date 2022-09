Mediaset, il cancro che ha colpito la conduttrice: le sue condizioni oggi

In molti l’hanno presa in giro per i suoi capelli sempre legati e poco ordinati degli ultimi mesi. Oggi finalmente l’ex conduttrice di Quarto Grado, Sabrina Scampini si confessa ai microfoni di casa Mediaset, raccontando il suo calvario e il motivo di quella coda di cavallo per colpa della chemio.

È proprio vero, prima di parlare o scrivere sui social, bisognerebbe contare fino a cento. I commenti a titolo gratuito fanno male, ne sa qualcosa Sabrina Scampini, la quale finalmente ha trovato il coraggio di mettere al corrente i suoi fan su quello che ha dovuto passare nell’ultimo tempo. Sicuramente nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Sabrina Scampini oggi è più serena, ma mostra ancora un certo tentennamento mentre racconta la sua storia, la malattia che l’ha colpita e il disagio che ha dovuto passare in questi mesi, anche per via della modifica del suo aspetto fisico. I capelli per una donna sono un biglietto da visita molto importante. Non solo per quello che stava vivendo ma anche per i commenti lasciati dai “leoni da tastiera”, i quali incuranti della verità, si sono permessi di giudicarla per il suo aspetto fisico.

Sabrina Scampini e la sua ascesa come conduttrice

Sabrina Scampini è una nota conduttrice televisiva, radiofonica e giornalista italiana. Nata nel 1976, dopo la laurea in Scienze della Comunicazione ha iniziato a lavorare per casa Mediaset e da allora non si è più fermata. Conosciuta principalmente per essere stata per più edizioni la conduttrice di Quarto Grado, ha sempre affrontato ogni sfida a testa alta. Dal 2021 ha accettato la sfida di condurre insieme ai colleghi Francesco Facchinetti e Gibba il programma radiofonico “105 Kaos”, su Radio 105.

Come la malattia le ha cambiato la vita

La giornalista non ha ricevuto solo commenti negativi durante la sua malattia, ma sono stati molti i fan che avevano intuito che qualcosa non andava. Hanno dimostrato più e più volte la loro preoccupazione per la salute della Scampini. È proprio per loro che Sabrina ha deciso di raccontarsi in un’intervista a cuore aperto dove ha confessato di aver avuto il cancro. È stata un’esperienza snervante, non sapeva come sarebbe andata a finire, ma grazie alla prevenzione ha potuto scoprire l’esistenza di questa brutta malattia in tempo. Fortunatamente grazie al suo tempismo e alla chemioterapia oggi è ufficialmente guarita. Ha citato anche Nadia Toffa, che purtroppo oggi non c’è più, ricordando le sue parole, di quanto le persone che entrano in uno ospedale oncologico sono dei guerrieri.

Con queste parole Sabrina Scampini ricorda a tutti quanto sia importante la prevenzione:

È vero che ti senti una guerriera, e ogni volta che entri in un reparto di oncologia tu hai intorno a te tante guerriere. Molte sono meno fortunate, molte devono combattere per anni, alcune non ce la fanno. Io ce l’ho fatta perché l’ho scoperto in tempo, e non sarebbe successo se non avessi fatto gli esami di routine. Fate prevenzione, anche se non avete casi in famiglia. È la cosa più importante”.