“Stiamo insieme da 6 anni”: Veronica Gentili innamorata persa di lui | Chi è l’affascinante compagno

Massimo innamoratissimo di di Veronica Gentili, giornalista e conduttrice televisiva. E’ il suo sceneggiatore e da sei anni innamorato di lei. Ecco come è andata.

Veronica Gentili, conduttrice e giornalista italiana di Stasera Italia e Controcorrente sul canale di Rete 4 è innamorata del “suo” sceneggiatore da sei anni. Un grande amore duraturo e inaspettato nato sul set: i due convivono e della loro vita privata si sa davvero poco visto che lei preferisce mantenere una certa privacy.

Ma una cosa è certa: i due sono molto affiatati, legati una un bellissimo rapporto di rispetto e stima. Ecco le parole di Veronica Gentili in un’intervista rilasciata a TV e Sorrisi: “Diciamo che me lo sono scelto bene”. Sappiamo che il suo compagno lavora nel mondo del cinema come sceneggiatore. E’ stata proprio lei a rivelarlo ai media. Ecco le sue parole.

“Il mio fidanzato è fantastico”, la storia d’amore tra Veronica Gentili e il suo compagno

In una recente intervista Veronica Gentili ha rivelato chi è il suo compagno da oltre sei anni, con il quale convive: “Si chiama Massimo e lavora nel mondo del cinema, fa lo sceneggiatore. Stiamo insieme da sei anni ormai. Nessuna convivenza forzata. Massimo è fantastico“.

Mai Veronica Gentili, che recentemente ha lavorato anche a teatro e in televisione come attrice, aveva parlato della sua vita privata e ora in un’intervista si è lasciata andare: “Non sono una donna di casa perciò pensa lui a fare la spesa e cucina benissimo: trippa, lasagne con carciofi e scamorza, polpettone con ricotta e spinaci…Diciamo che me lo sono scelto bene”. Come in tutte le coppie però non mancano i litigi come ha confessato lei stessa: ” Ogni tanto un litifio ci scappa ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo: il monopolio della TV. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi, lui invece vorrebbe vedere altro. Fino alle dieci circa il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.

Insomma una relazione forte e duratura quella che lega Veronica Gentili e il suo compagno. Condita da piccoli litigi che mantengono sveglia la passione di coppia: dopo un litigio viene sempre la pace.