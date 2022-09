Francesco Totti, il retroscena shock sul suo matrimonio: “Lo aveva detto anche ai figli”

Totti e Ilary svelano il vero inizio della crisi. I figli già lo sapevano. Ecco le rivelazioni nel programma di Paola Ferrari hanno svelato un clamoroso retroscena sulla separazione tra l’ex calciatore e la showgirl. Ecco la vera causa per cui la coppia è scoppiata.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più amata dagli Italiani dopo Albano e Romina che ha fatto parlare di sé dopo la separazione: i loro ammiratori ora si chiedono solo una domanda, perché? Si è scritto e si è detto di tutto del loro divorzio ma la giornalista Paola Ferrari, ha assicurato di conoscere il vero motivo che ha innescato una crisi nel rapporto e lo ha raccontato recentemente a La vita in diretta.



Un amore da favola davanti le telecamere trasformato in un campo di battaglia sui social senza mai rivelare i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione. Ecco cosa ha detto Paola Ferrari nel talk show di rai 1.

Paola Ferrari e la rivelazione shock su Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi, lui ex calciatore della Roma, lei conduttrice Mediaset, si sono conosciuti quando lui era appena entrato nella squadra della capitale e lei lavorava come modella per poi sposarsi il 19 giugno 2005. Insieme hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Hanno fondato insieme anche una linea di abbigliamento con il nome Never Without You.

Dopo ben 17 anni di matrimonio la svolta: la coppia che ha fatto sognare l’Italia intera ha annunciato la separazione. La fine del loro matrimonio ha suscitato un interesse mediatico senza precedenti anche in virtù di come si è svolta la faccenda: numerosi colpi di scena e rivelazioni che trapelavano da entrambe le parti. Nessuno dei due ha però chiarito i reali motivi della rottura. Se prima la nuova compagna dell’ex calciatore, Noemi Bocchi, è stata additata come porta zizzania tra i due, poi si sono susseguite le voci secondo cui Ilary aveva anche lei tradito il marito a causa di un presunto flirt con un altro uomo.

Sganciata la bomba a La Vita in Diretta: “Questo il motivo della crisi”

Paola Ferrari ha rivelato al talk show di Rai 1 il retroscena sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una notizia inedita e inaspettata che ha lasciato senza parole anche Alberto Matano, il presentatore: “ Ho visto alcuni momenti. Tutto nasce quando lui lascia il calcio…doveva andare a Miami a giocare con Nesta, lo aveva detto anche ai figli. Poi è stata lei che ha voluto restare in Italia perché tiene molto al suo lavoro e fa bene, è giusto”.

Continua ancora la giornalista sportiva: “Ma non gli ha lasciato spazio in quel momento difficile per lui. Lei è andata avanti in modo egoistico -corretto per carità- ma è andata avanti per la sua strada da sola. Lì c’è stato l’inizio della rottura”.