Alessandra Celentano ha occhi solo per lui: l’uomo ‘misterioso’ si trova ad Amici

Alessandra Celentano nella nuovissima stagione del talent show di Maria De Filippi si sta come sempre distinguendo per il suo proverbiale e intransigente carattere. Nonostante ciò molti ballerini/e sognano di danzare per lei che a sua volta è sempre più severa e non lesina in critiche. Ma pare che ora lei non abbia che occhi per uno in particolare… Chi è il fortunato?

Nessuno- forse- avrebbe mai pensato che proprio la temutissima insegnate di danza, per quel che riguarda gli allievi della scuola di Amici, potesse avere un occhio di riguardo particolare per qualcuno dentro la scuola… E – invece – pare proprio che sia così…

Alessandra Celentano, da molte edizioni a questa parte è vista dagli alunni di Amici Di Maria De Filippi come un’insegnante severissima e intransigente, ergo non si può dire che non conosca il fatto suo. Spesso -infatti – le basta una sola occhiata per capire se ha difronte un/una ballerino/a che potrebbe darle del filo da torcere oppure no. Non per nulla, cosa del tutto inaspettata dai più, è balzato agli onori della cronaca che all’interno della scuola ora lei ha occhi in particolare per qualcuno, di chi si tratta?

Ha tolto la maglia a un ballerino

Qualche giorno, fa precisamente nella puntata andata in onda domenica 25 settembre 2022, la Celentano ha deciso di togliere la maglia a uno degli allievi, ma non per la sua inadeguatezza, o perché non più interessata al suo talento che è decisamente assai evidente. In pratica ha voluto far capire al “colpevole” e anche a tutti gli altri concorrenti che hanno assistito alla pubblica ramanzina che il gesto doveva essere considerato come una sorta di “multa”, per il comportamento assolutamente indecoroso del giovane. Inoltre che il suo obiettivo era che ciò fosse visto come una sorta di monito per tutti quanti!

Ramon è il suo preferito ma…

Il ballerino dal nome ispanico Ramon è stato severamente sgridato dall’insegnante di danza perché ritenuto troppo indisciplinato per la sua condotta dentro la casa della scuola, dove le telecamere lo hanno pizzicato a deambulare in mutande e con le mani posizionate in punti assai sconvenienti. Inoltre è stato ripreso per essersi sistemato il microfono in dotazione in un punto pericoloso nel corso di una lezione di recupero per alcuni compagni e per essersi liberamente aggirato negli stessi ambienti comuni con indosso sul viso una maschera di bellezza, che non lo ha reso un “bello spettacolo!”.

Ma prima di dare il via alla pubblica ramanzina la Celentano ha esordito, a esibizione conclusa di Ramon in studio, approfittando del classico discorso dell’insegnante a commento della performance, dicendo che avrebbe sempre difeso il ballerino a spada tratta per quanto riguarda la danza, segno evidente che il ragazzo sembra starle particolarmente a cuore, motivo per cui ha forse anche optato per la pubblica lavata di capo, al fine di poter evitare a lui e non solo in futuro, ulteriori spiacevoli situazioni.