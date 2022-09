Paola Caruso, mollata dal padre di suo figlio: come si è ridotta per campare

Paola Caruso, la bella showgirl ex “Bonas” di Avanti un altro, ha rivelato di vivere un momento veramente difficile. È quasi sul lastrico dopo essere stata abbandonata dal suo compagno durante la gravidanza. È difficile tirare avanti da sola con un bambino piccolo.

Ogni donna quando scopre di essere incinta pensa di poter condividere questo momento speciale con il proprio compagno. Si vorrebbe solo pensare alla scelta del nome, dei vestitini e della cameretta. Purtroppo da questo sogno idilliaco si è dovuta svegliare all’improvviso la bella Paola Caruso. Mai avrebbe pensato che la sua vita si sarebbe stravolta tanto.

Paola Caruso, è stata da sempre al centro del gossip per quanto riguarda la sua vita e le sue azioni. La bella showgirl di Catanzaro viene ricordata non solo per la sua bellezza e per la sua schiettezza, motivo per cui è stata più volte chiamata nei salottini di Barbara D’Urso, ma anche per le sue litigate molto scenografiche. La “scazzottata” con Mila Suarez all’interno del programma La Pupa e il Secchione, è rimasta negli annali.

Paola Caruso: dagli esordi ad oggi

Paola Caruso, nonostante la laurea in Giurisprudenza, decide fin da subito di abbandonare la strada della giustizia per quella di modella. Il mondo dello spettacolo l’ha accolta fin da subito grazie al suo aspetto, diventando ragazza immagine del locale super famoso di Briatore, il Billionaire. In seguito prese parte al programma Avanti un Altro fino a naufragare come concorrente dell’Isola dei Famosi. Insomma tutto procedeva bene fino ad un incontro sentimentale sbagliato che le ha rivoluzionato letteralmente la vita.

La vita difficile di Paola Caruso dopo la nascita di suo figlio

La bella showgirl e opinionista italiana Paola Caruso, ha confessato ai microfoni di Nuovo Tv, di essere quasi sul lastrico. Da quando è rimasta incinta, ha dovuto provvedere a lei e a suo figlio totalmente da sola, in quanto il suo ex compagno, Francesco Caserta, dopo averla abbandonata, non ha voluto sapere più niente né di lei né del loro bambino. Non ha mai versato nemmeno un soldo di mantenimento per nessuno dei due.

Paola ha dichiarato di riuscire a campare grazie a Instagram e alle ospitate in Tv. Se non fosse per questo reddito non riuscirebbe a provvedere né a lei né a suo figlio di quasi tre anni. Nonostante abbia trovato la sua vera madre e quindi una famiglia solida, come sempre la Caruso deve badare a sé stessa da sola.