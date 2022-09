Grande Fratello Vip, autori hanno architettato tutto | Gieffina li smaschera: “Robe allucinanti”

Questa nuovissima edizione del Grande Fratello Vip, la settima per l’esattezza, si sta rivelando assolutamente esplosiva sin dalle sue primissime puntate. Non per nulla è sufficiente pensare che è solo ed esclusivamente alla sua prima settimana di programmazione e già se ne son viste letteralmente di” cotte e di crude”. E ora il colpo di scena: una concorrente pare essersi lamentata per presunte “falsità”… E si parla anche di qualcosa di creato ad hoc…

Dopo tutte le peripezie che ha passato dal suo fischio d’inizio fino ad ora il padre di tutti i reality, ovvero il Grande Fratello Vip, nelle ultime puntate una concorrente pare essersi lasciata sfuggire delle considerazioni non proprio lusinghiere per quanto riguarda la natura dello spettacolo al quale sta prendendo parte. Ma di chi si parla e che cosa avrebbe mai detto? Il racconto, assolutamente sconvolgente, dei fatti…

Una puntata- a dir poco- incandescente del padre di tutti i reality è stata quella andata in onda in data 27 settembre 2022. E dire che siamo ancora agli inizi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip! Dopo il confronto Elenoire Ferruzzi verso la bella Soraia Ceruti, attuale fidanzata dell’ ex tronista e ora gieffino Luca Salatino, i riflettori sono stati nuovamente puntati su Ginevra Lamborghini. Alla sorella di Elettra è stata mostrata una clip dove Elenoire e Giaele De Donà dicono parole decisamente poco carine nei suoi confronti. E dopo la puntata, la Ferruzzi si è lasciata andare a una critica nei confronti degli autori del reality show che non è passata affatto inosservata…

La Ferruzzi critica gli autori del GF

In pratica donna ha preso- in men che non si dica- le distanze dai video mostrati nel corso del programma, scagliandosi pure con una certa veemenza contro gli autori. Queste le sue parole: “Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montano delle robe allucinanti. Cosa davvero allucinanti”… Poco dopo è ritornata ” alla carica” aggiungendo: “A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. Ti pare che io sono una persona che può criticarti per delle cose del genere? Amore abbiamo riso insieme tutto il tempo. Però dai, perché devono montare sti circhi? Noi stavamo parlando poi loro fanno vedere dei pezzi.”

Per lei è allucinante, hanno montato tutto ad hoc

“Questa è una cosa davvero allucinante. Tu devi capire che noi stavamo ridendo, loro hanno montato tutto per fare cinema. Capito? Io stavo ridendo e dicevo tutto per ridere. Secondo te io se pensavo quelle cose poi ridevo con te?”, ha tosto voluto spiegare Elenoire per cercare di sedare gli animi e di sistemare il più presto la faccenda che tanto a cuore le stava. Non contenta ha voluto sul finale giocare la sua ultima carta, parlando di un abile gioco di montaggio, creato ad hoc per farla litigare con la bella Ginevra.

“Fosse stato tutto vero non avrei legato con te in questa maniera. Io dico sempre le cose per ridere e loro ovviamente le hanno tirate. Sì, le hanno tirate per farci litigare. Loro fanno passare cose non vere, io dico cose per scherzare. Qui è uscita una cosa che non corrisponde alla verità. Si scherzava e non c’era cattiveria. Poi però hanno fatto sto circo con il montaggio”, ha detto quasi tutto di un fiato l’artista che può contare su un seguito numerosissimo sui Social di fan che fanno un tifo sfegatato per lei.