Vanessa Incontrada, bacio sulle labbra: dopo la rottura si consola con lui

C’è un nuovo amore nella vita della conduttrice televisiva Vanessa Incontrada? Ecco che cosa ha postato su Instagram.

Senza dubbio Vanessa Incontrada è una delle donne più famose del mondo della televisione. Ha cominciato a muovere i primi passi in questo ambiente quando era ancora adolescente e da allora non si è più fermata. La sua carriera spazia da ambiti diversi, dal cinema alla televisione, anche se all’inizio avrebbe voluto diventare una modella. Ha cambiato idea quando si è accorta che si divertiva di più a parlare e a interagire davanti alle telecamere.

La showgirl ha origini italiane e spagnole, ma adesso vive regolarmente in Italia da diverso tempo. Dopo aver lavorato a molti film e altri progetti, è tornata alla ribalta l’anno scorso, in occasione del 25esimo anniversario di Zelig, programma di cabaret che ha condotto per anni insieme a Claudio Bisio. Per questa data speciale, i due sono tornati sul palco del teatro Arcimboldi di Milano.

Nello stesso anno, inoltre, ha condotto anche Striscia la notizia, riscuotendo anche in questa occasione un enorme successo. La sua vita lavorativa, quindi, procede molto bene ma cosa sappiamo di quella privata?

Vanessa Incontrada, il suo grande amore

La bella Vanessa Incontrada, anche se famosa, è molto riservata quindi non è facile scoprire qualcosa sulla sua vita sentimentale. Si sa, comunque, che pochi mesi fa si è lasciata con il suo compagno storico, l’imprenditore Rossano Laurini. I due vivevano insieme a Follonica e sono stati insieme per ben quindici anni. Da questo amore è nato un figlio, Isal, nel 2008.

La presentatrice si era sfogata con Vanity Fair, spiegando che i due erano in crisi da anni e che la situazione era peggiorata durante il lockdown. Ha spiegato, comunque, che è pronta a guardare al futuro. “Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo. La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti“.

Ma adesso c’è un altro uomo nella sua vita? Per il momento sembrerebbe di no. L’attrice, infatti, di recente ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto mentre bacia il suo cagnolino, aggiungendo la didascalia “Sei sempre e solo tu“. Per il momento, quindi, sembra che il suo unico amore sia il bel barboncino al quale è legatissima.