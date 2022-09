Romina Power, stava proprio con un principe: in confronto Albano non è nessuno

La storia tra Romina Power e Albano Carrisi la conosciamo tutti, ci hanno fatto cantare e sognare tra le note delle loro canzoni d’amore. Ma sapevate che Romina prima di stare con Albano stava con un vero principe?

Romina Power e Albano Carrisi sono due delle pietre miliari per quanto riguarda la musica italiana. Tutti li conoscono, tutti sanno le loro canzoni e nonostante gli anni siano passati da quando riempivano le piazze di gente per assistere ai loro concerti, anche le nuove generazioni sanno chi sono. Quello che non tutti sanno è con chi stava Romina in adolescenza, il suo nome lascerà tutti a bocca aperta.

Romina Power e Albano Carrisi, il magnifico duo che ha conquistato tutti con canzoni come “Felicità”, si sono sposati negli anni ’70 e per molti anni sono stati partner sia di vita sia per quanto riguarda la carriera, in quanto hanno cantato moltissime canzoni di successo, sempre insieme.

Dal loro amore sono nati quattro figli, Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Andava tutto bene fino a quando un bruttissimo fatto di cronaca li ha resi protagonisti, cioè la scomparsa della loro primogenita, Ylenia nel 1993 a New Orleans. Questo profondo dolore che li ha coinvolti li ha portati alla separazione nel 1999. Anche se separati sentimentalmente, musicalmente si sono riavvicinati in diversi progetti e interviste congiunte.

Se pensavate però di sapere tutto sulla vita del dinamico duo, sicuramente rimarrete a bocca aperta quando scoprirete che Romina Power all’età di sedici anni, frequentava sentimentalmente un vero e proprio principe, stiamo parlando di Stash Klossowki de Rola. Lui all’epoca aveva ben venticinque anni e si innamorò subito della bellissima Romina.

Il racconto del principe Stash su Romina

Come appunto sostenuto dal principe Stash, l’amore con Romino era puro e genuino: “Eravamo giovani e frequentavamo il Jet-Set Internazionale. Poi passavamo anche molto tempo da soli, serate romantiche in cui sognavamo un futuro insieme. Serate di grande affetto e di passione, facevamo progetti.”

La storia tra Romina Power e il principe Stash Klossowki de Rola fu molto intensa, ma come tutte le cotte giovanili, svaniscono come un battito d’ali di farfalle. Quando Romina incontrò Albano la loro storia finì.

Il principe sostenne che Albano sapeva della sua esistenza fin dagli albori e fu molto geloso di lui. Giustamente un semplice cantante perdeva il confronto con un vero principe, ma questo non lo fermò e riuscì a conquistare la sua bella. Ad oggi Stash e Romina sono rimasti in ottimi rapporti e sono ancora amici.