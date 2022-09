Aurora Ramazzotti, ora il pancione è ben visibile: la prima foto che scatena il web

La showgirl Aurora Ramazzotti è incinta da pochi mesi, ma già si vede la pancia: ecco la foto.

Da alcuni giorni la notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti ha fatto il giro dei giornali di cronaca rosa italiani. Lo scoop era già stato lanciato durante l’estate da Chi, quando la ragazza e la madre Michelle Hunziker erano state paparazzate in vacanza mentre acquistavano un test di gravidanza. La notizia, comunque, è stata confermata solo alcune settimane dopo.

Da circa cinque anni la conduttrice è fidanzata con Goffredo Cerva e la coppia è molto felice insieme. Più volte, negli anni passati, diversi giornali avevano ipotizzato che fosse incinta, ma lei aveva ovviamente sempre negato. Questa volta, invece, è la verità e ha voluto anche confermarlo attraverso un video ironico che ha pubblicato sui social pochi giorni fa.

Proprio sui social la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è molto attiva. Su Instagram ha diversi milioni di follower e anche su Tik Tok è molto seguita. Su IG solo poche ore fa ha postato una story insieme al compagno che ha subito mosso il web. Si vede, infatti, la pancia della futura mamma.

Aurora Ramazzotti mostra la pancia sui social

Anche Aurora Ramazzotti ha deciso di intraprendere la stessa strada percorsa dai genitori e oggi lavora nel mondo dello spettacolo, dopo aver lasciato gli studi universitari. Come tutti sanno, proviene da una famiglia molto famosa: la mamma è la nota conduttrice svizzera Michelle Hunziker e il padre il cantante Eros Ramazzotti. I due oggi sono divorziati, ma si erano sposati nel 1998, dopo aver avuto la figlia nel 1996. La showgirl ha raccontato più volte che tra di loro fu colpo di fulmine.

Dopo il divorzio dall’artista, la presentatrice si è risposata con lo stilista Tomaso Trussardi, da cui ha avuto altre due figlie, Sole e Celeste. Purtroppo anche questo matrimonio è finito alcuni mesi fa e adesso lei sembra aver intrapreso una nuova relazione con il medico e influencer Giovanni Angiolini.

La figlia maggiore, invece, ha sempre mantenuto uno stile di vita più riservato rispetto alla mamma e non si conosce molto della sua vita lontano dalle telecamere. Si sa, però, che è impegnata da circa cinque anni con Goffredo Cerva. Il ragazzo non lavora nel mondo dello spettacolo, ma si è laureato in Ingegneria elettronica e in International Business e oggi è un Marketing Manager e un Business Analyst.