Paolo Belli, il buongiorno più brutto: purtroppo se n’è andato per sempre

Sta per avere inizio la nuovissima e assai attesa stagione del programma danzereccio di Rai Uno, ovvero Ballando Con Le Stelle, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci, il cui fischio d’inizio è previsto per il secondo fine settimana di ottobre 2022. Al suo fianco -come sempre- il mitico Paolo Belli, ma il cantante, in data odierna, ha condiviso un post piuttosto amaro sul suo Profilo Ufficiale Instagram… I suoi fan hanno il cuore a pezzi…

Amaro risveglio quello di oggi, in data 28 settembre 2022, per Paolo Belli. Le sue parole sui Social che commuovono e che mettono in chiara luce l’immenso dolore che l’uomo sta provando in questo momento. E sono lacrime…

Molti di noi conoscono Paolo Belli per le sue meravigliose doti canore arrivate alla ribalta ancora negli Anni ’80 con la sua militanza nel gruppo blues nostrano che prendeva il nome da una vecchia pellicola firmata Vittorio De Sica del 1948, ovvero Ladri Di Biciclette, che si è allora parecchio distinto per il sound pieno e squillante degli ottoni , ad opera di Enrico Guastalla, Beppe Cavani e Corrado Terzi in particolare, e della sua voce roca e graffiante volta a emulare le grandi voci nere d’oltre oceano da buon, come Paolo stesso cantava in un suo omonimo brano, Dr Jazz e Mr Funk.

Dai Ladri Di Bicilette alla colonna portante di Ballando Con Le Stelle

Da svariati anni a questa parte però, dopo che la fama del gruppo era tramontata dopo il loro successo indimenticabile e che ancora tutti si ritrovano a canticchiare di tanto in tanto quale Sotto Questi Sole, Paolo, a seguito di svariate ospitate in altri programmi, fra cui ne ricordiamo alcune nel salotto, allora capitanato dal buon Fabio Fazio, di Quelli Che Il Calcio, è passato sotto l’ala protettiva di Milly Carlucci che l’ha fortemente voluto al suo fianco per il programma danzereccio più famoso di sempre. Stiamo – chiaramente- parlando di Ballando Con Le Stelle.

La tristezza odierna del cantante dovuta alla scomparsa di un caro amico

La sua impeccabile e graffiante voce in tale frangente è anche diventata simbolo della colonna sonora dello show del sabato sera di Rai 1. Chi -infatti- non lo riconosce nella famosissima strofa “..ho voglia di ballare con te!”? Ma sebbene -sicuramente- ora come ora sarà alta l’attesa, sommata alla soddisfazione e a quell’agitazione positiva mista ed euforia del tanto atteso fischio d’inizio della trasmissione, per Paolo in data odierna, mercoledì 28 settembre 2022, la giornata è iniziata decisamente male. E a testimoniarlo è un accorato post pubblicato sul suo Profilo Ufficiale Instagram… Per lui è in arrivo un vero e proprio fiume di lacrime…

E’ venuto a mancare un caro amico di Paolo, ovvero il comico facente parte, assieme a Max Cavallari, del duo I Fichi D’India, Bruno Arena. Era già da molto tempo che l’uomo era uscito dalle scene per via di un serio problema di salute dovuto alla rottura di un aneurisma cerebrale che lo aveva colpito anni addietro. Nella foto, pubblicata dal braccio destro di Milly sui Social, appare assieme all’amico Paolo che sorride mentre lo abbraccia. Ed è resto, al di là dell’ immenso dolore che sta provando, è così che lui vuole ricordare l’amico, o meglio il suo grande amico, appena scomparso: con un sorriso.