Benedetta Rossi, perché la cuoca e il marito non hanno figli: i motivi disarmanti

La cuoca e food blogger Benedetta Rossi, oramai sposata da tempo immemore con il marito Marco Gentili, del quale è tutt’ora innamoratissima, è risaputo che non ha avuto figli, ma quali sono i motivi di tale scelta? Davvero disarmanti…

Benedetta Rossi pare essersi lasciata andare ad una confessione tutt’altro che piacevole riguardante il motivo per il quale , pur essendo una moglie da molto tempo, non ha mai voluto diventare madre. Che cosa c’è sotto? I suoi fan vorrebbero scoprirlo…

Prima di sfondare sul Web con le sue ricette ed il suo blog Fatto in casa da Benedetta, la sua autrice, la splendida Benedetta Rossi, non ha sempre fatto la food blogger per campare. Difatti, prima di diventare famosa, insieme con il marito produceva saponi fatti in casa, che vendeva su Internet. Nel frattempo, nel tempo libero, pubblicava qualche ricetta, fino a quando, il ragazzo che le curava il sito, notò un aumento di traffico e di pubblico sempre più interessato ai suoi manicaretti. Così, le suggerì di registrare il dominio. Proprio a lui, Benedetta Rossi, ha raccontato di dover dire continuamente grazie per la sua assai vincente intuizione.

Lavora con il marito

Spesso, la Rossi è stata criticata per essere troppo ruspante. Un aggettivo che le fu donato su Instagram da alcuni fan di un’altra grande nel settore food, quale Benedetta Parodi. Ma. nonostante ciò, lei non ha mai perso la sua verve ed il suo smalto. Insieme al marito, il simpaticissimo Marco Gentili, Benedetta Rossi gestiva anche un piccolo agriturismo nelle Marche. L’attività però, è stata chiusa nel 2020 dal momento che non riuscivano più a controllare prenotazioni e quant’altro. Proprio in quell’anno, decise di prendersi una bella pausa dal lavoro.

I motivi della mancata maternità

Come coppia, Benedetta Rossi e Marco Gentili sono decisamente molto ma molto affiatati. Nata nel 1972 a Porto San Giorgio, la Rossi ha sposato suo marito oltre dieci anni fa durante una cerimonia non convenzionale. I due- infatti- convolarono a nozze alle Hawaii! La coppia non ha avuto figli ma ha avuto un cane Nuvola, che è stato per loro come se fosse stato un figlio vero e proprio. L’adorabile cagnone che appariva spesso nei loro video e su Instagram in numerosi scatti, è scomparso nell’agosto del 2020, lasciando un vuoto enorme nei loro cuori.

Un lutto decisamente duro da superare per entrambi. A sostituire Nuvola è poi arrivato nello stesso anno Cloud che sovente appare in alcuni scatti con loro che sono sempre più legati anche dal punto di vista professionale visto che lui è anche colui che realizza i video della sua meravigliosa consorte e hanno un’attività in comune legata proprio al progetto Fatto In Casa. Conosciutisi in un maneggio, hanno dovuto affrontare un altro periodo brutto della loro vita a causa della morte del padre di Marco, di nome Lanfranco. A gennaio 2022, inoltre, Benedetta Rossi si è dovuta sottoporre ad un intervento, andato poi benissimo, ma che ha tenuto i suoi fan, decisamente molto numerosi, con il fiato sospeso. In ogni caso non si sa se sia per motivi di salute o se per via dei suoi assai pressanti impegni professionali se Benedetta non abbia voluto coronare la sua vita con l’arrivo di un figlio, ma quel che è certo è che è un argomento che lei non ha mai voluto toccare nei suoi video e nelle sue dirette con i follower…