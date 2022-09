Amadeus, matrimonio fatto in mille pezzi: l’amara e dura verità

Il matrimonio del famoso conduttore Amadeus è finito tempo fa: ecco come sono andate le cose.

Senza dubbio Amadeus è uno dei presentatori più amati della televisione italiana. La sua carriera è iniziata soprattutto grazie ai quiz show nei primi anni Duemila e da allora è proceduta sempre con grande successo. Grazie alla televisione, inoltre, ha trovato anche l’amore. Stiamo parlando, ovviamente, di Giovanna Civitillo, ex ballerina dell’Eredità.

I due si sono conosciuti proprio grazie al programma Rai ed è stato subito colpo di fulmine. Poco tempo dopo si sono sposati e nel 2009 hanno avuto un figlio, José, che hanno deciso di chiamare così per la grande passione che il presentatore ha per il calcio (il nome è un omaggio a José Mourinho).

La famiglia è molto unita e sostiene lo showman in ogni modo. Basti pensare alle puntate di Sanremo, quando ogni tanto moglie e figlio venivano inquadrati dagli spalti. La coppia è molto affiatata e l’uno si fida ciecamente nei confronti dell’altro, al punto da condividere il profilo Instagram.

Tra Amadeus e Giovanna, quindi, sembra andare tutto bene come sempre. Quello che non tutti sanno è che, prima di conoscere lei, lui era stato già sposato in passato con un’altra donna che non lavorava per la televisione.

Amadeus, il matrimonio finito

Prima di innamorarsi di Giovanna, Amadeus è stato sposato per alcuni anni con un’altra donna. Stiamo parlando di Marisa Di Martino, che ha sempre mantenuto uno stile di vita decisamente riservato rispetto all’ex marito e che oggi non appare mai davanti alle telecamere. Da questo amore è nata anche una figlia, Alice.

I due sono stati sposati dal 1993 al 2007 e al matrimonio era presente anche il comico Fiorello, grande amico dello showman, che ha partecipato in veste di testimone. Non si conoscono esattamente i motivi della separazione, dal momento che la coppia non ha mai rilasciato dichiarazioni in proposito.

Trovare informazioni sulla donna non è affatto facile dal momento che oggi ha completamente abbandonato l’ambiente dello spettacolo. Si sa, però, che lavora come cake artist, ovvero prepara torte e dolci per eventi importanti, ed è molto apprezzata dagli altri professionisti del settore e dai suoi clienti. Non si sa se lei e il presentatore oggi siano in buoni rapporti ma poco tempo fa hanno partecipato insieme alla laurea della figlia, quindi si può pensare che siano buoni nonostante il divorzio.