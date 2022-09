Raffaella Carrà, nessun figlio e un’immensa eredità: ecco chi ha intascato i soldi

L’indimenticabile Raffaella Carrà ci ha lasciato più di un anno fa: ma a chi è andata la sua enorme eredità?

Ormai è passato più di un anno da quando Raffaella Carrà se n’è andata per sempre, nel luglio del 2021. La notizia sconvolse tutta Italia, sia perché la diva era ancora abbastanza giovane, sia perché nessuno sapeva che fosse malata da tempo. Proprio lei, infatti, aveva voluto che non si sapesse nulla della sua salute e, anche dopo la sua morte, la famiglia non ha rivelato di quale male soffrisse.

La showgirl è stata sicuramente una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo italiano, nonché uno dei personaggi che ha contribuito, di fatto, a fare la storia della televisione. In oltre cinquant’anni di carriera ha ricoperto ruoli diversi, dall’attrice, alla cantante, alla ballerina, alla presentatrice.

I primi passi li ha mossi grazie al cinema quando era solo una bambina, per poi decidere di seguire definitivamente questa strada quando era ancora ventenne. Ma che cosa sappiamo della sua vita privata? La regina della televisione, infatti, non ha mai avuto figli, quindi, a chi è andata la sua eredità?

Raffaella Carrà, ecco chi ha riscosso la sua eredità

Per tanti anni Raffaella Carrà è stata legata al regista Sergio Japino. La coppia ha continuato a mantenere uno splendido rapporto anche dopo la fine della loro lunga relazione, infatti è stato proprio lui ad assisterla durante la malattia e gli ultimi mesi.

Tuttavia, la coppia non ha mai avuto figli, quindi a chi è andata l’eredità della cantante dall’inconfondibile caschetto biondo? Come riporta denaro.it, si tratta probabilmente di un’eredità molto cospicua, formata non solo dagli immensi guadagni ottenuti durante la carriera lavorativa, ma anche di proprietà sparse per il mondo. La diva, infatti, possedeva tre case: una a Roma, in via Nemea, una villa sul monte Argentario e un appartamento in Toscana. Si dice che avesse anche un’altra casa in Spagna, dove aveva lavorato per anni.

Ma chi sono i suoi eredi? In realtà, l’eredità sarebbe ancora bloccata. Non avendo figli, il denaro e le proprietà potrebbero essere spartiti tra l’ex compagno, i nipoti Matteo e Federica (figli del fratello Renzo, morto nel 2001 per un tumore al cervello) e Barbara, Paola e Claudia, le tre figlie del conduttore Gianni Boncompagni, a cui era molto legata. Andremo a vedere come verrà risolta la questione.