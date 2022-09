Michelle Hunziker, chi è il fratello nascosto per anni: “Sono malato, sordo e…”

Meno male che c’è il sorriso di Michelle Hunziker a scaldare i cuori perché in realtà lei ultimamente non se la passa proprio benissimo. Dopo la rottura con il marito e con il fidanzato adesso spunta un altro scheletro nell’armadio. Un fratello nascosto che l’accusa di averlo abbandonato.

Michelle Hunziker, la bella conduttrice svizzera ormai cittadina italiana a tutti gli effetti, ha sempre affascinato tutti grazie alla sua bellezza e alla sua simpatia. Nonostante prenda la vita sempre con un sorriso, di sofferenze la bella Michelle ne ha dovute subire molte.

Michelle Hunziker la ricordiamo tutti fin dagli esordi, quando, accanto al suo grande amore dell’epoca, Eros Ramazzotti, ha fatto sognare tutti per la sua love story da favola. Chi non ricorda la bellissima “Quanto amore sei”, dedicata dallo stesso Eros a lei e alla loro figlia Aurora.

Se la vita professionale della Hunziker è in salita dall’epoca e non si è mai arrestata, non si può dire lo stesso della sua vita privata. Ci sono voluti molti anni prima che la conduttrice svelasse i retroscena più cupi della sua vita.

Una vita apparentemente perfetta e i suoi retroscena

Dopo l’uscita della sua autobiografia: “Una vita apparentemente perfetta”, sono tante le confessioni che Michelle ha dichiarato ai suoi fan. Dalla separazione con Eros per colpa di una setta in cui era incappata in quegli anni, alla forza di uscirne grazie al sostegno dei suoi affetti più cari, alla sua infanzia. Michelle ha parlato di suo fratello Harold, di suo padre con cui ha avuto un passato burrascoso fino al ricongiungimento prima della morte di quest’ultimo e di altri aneddoti dolorosi della sua vita.

Sembrava avesse confessato tutto, se non fosse per una lettera pubblicata al settimanale DiPiù, scritta dal suo fratellastro Andrea, figlio del padre di Michelle ma di madre differente. Andrea è il primo figlio di Rodolfo Hunziker nato dal primo matrimonio di quest’ultimo, prima del divorzio a favore dell’unione con la mamma di Michelle, Ineke.

Secondo il fratellastro, la sorella l’avrebbe abbandonato e non lo avrebbe neanche citato nel suo libro: “Da oltre dieci anni non mi chiami, non mi cerchi, non ti fai sentire: mi spieghi cosa ti ho fatto. Hai dato alle stampe la tua biografia dove hai parlato di tutta la nostra famiglia e non di me. (…) Sono sordo e quasi muto, però esisto e ti voglio bene. Sono anche molto malato, cinque anni fa mi hanno diagnosticato anche un tumore al cervello che, per fortuna, i chirurghi svizzeri sono riusciti a rimuovere. Non hai scritto il mio nome come se non esistessi, ma io sono qui: ti perdono e voglio riabbracciarti”.