Anna Tatangelo, la chirurgia l’ha stravolta: il prima e il dopo è da infarto

Anna Tatangelo, la cantante che ha stravolto Sanremo è ora irriconoscibile. Addio al faccino giovanile che tutt’Italia ricorda. Ecco la differenza tra il prima e il dopo, sembra un’altra persona.

Anna Tatangelo è una delle cantanti nel panorama italiano più amate dalla nazione: sex symbol e voce potente, vinse a 15 anni il Festival di Sanremo nella categoria giovani. Da allora la sua bravura l’ha sempre premiata facendole scalare l’apice del successo: da ragazza di periferia ora viene considerata dal pubblico un’icona dello spettacolo. Oltre alla sua carriera, iniziata da giovanissima, è anche una mamma. Ha avuto un figlio infatti con il cantante Gigi D’Alessio.

Negli anni ha persò subito molti cambiamenti nella chirurgia plastica tanto da farci dimenticare quel faccino paffuto, tipico delle ragazze giovani, che abbiamo amato al Festival di Sanremo. Ecco le foto.

La chirugia plastica che ha cambiato il volto di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo ha dichiarato lei stessa di aver subito qualche intervento estetico e rispetto a molti volti dello show business, lei stessa ha dichiarato di non volersi nascondere dietro ad un muro di ipocrisia: si è sottoposta al ritocco al seno che secondo lei era troppo piccolo. Oltre a quello però, ha affermato di non aver più ricorso a trattamenti o operazioni di natura estetica. Le foto però dimostrano il contrario.

Dalle foto infatti, Anna Tatangelo non passa a pieni voti il test di acqua e sapone: naso e labbra sono state chiaramente ritoccate nonostante la cantante non vuole ammetterlo.

Dal pubblico le è stato intimato più volte infatti di dire la verità ma pochi anni fa una sua foto ha iniziato a circolare sui social e la Tatangelo ha dovuto chiarire e spiegare: lo scatto era uno shoot da un video nel programma I migliori Anni. La cantante ha così risposto: “Queste foto sono state scattate dai fotografi in studio. Stranamente sono diverse da quelle che fanno girare…chi sta nel mondo dello spettacolo, o almeno ci prova, dovrebbe sapere come anche le luci in video facciano la differenza.”

Ha continuato poi sottolineando che il suo viso fosse normale e di non aver sospettosi rigonfiamenti o tiraggi, propri degli interventi estetici a cui molte sue colleghe, per paura di invecchiare, si sottopongono: “La mia colpa è quella di aver appiattito i capelli, dovrebbero sapere tutti che se schiacci ti si allarga la faccia o di non usare trucco sugli occhi per renderli più grandi? O come dicono alcuni di aver messo troppo in evidenza le mie orecchie”.