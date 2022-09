Silvia Toffanin, la confessione arrivata dopo aver taciuto per tanto: “…mi sono sposata in segreto”

La conduttrice Silvia Toffanin si è sposata di nascosto? Ecco tutta la verità.

Senza dubbio Silvia Toffanin è una delle conduttrici televisive più famose degli ultimi vent’anni. Oltre che per la sua carriera, è nota anche per la sua vita privata, dal momento che tutti sanno che è legata da anni a Pier Silvio Berlusconi. Ma i due si sono forse sposati in segreto? Ecco come sono andate le cose.

La presentatrice è sbarcata nel mondo della televisione quando aveva circa vent’anni. Il suo primo ruolo importante è stato quello di letterina al fianco di Gerry Scotti e altre ragazze, alcune delle quali in seguito si sono affermate nell’ambiente dello spettacolo. Una di queste è senza dubbio Ilary Blasi.

All’inizio sognava di diventare una giornalista di moda e per questo ha studiato Lingue e letterature straniere all’università Cattolica di Milano. Dopo aver messo da parte gli studi per un po’, si è laureata nel 2006. Per alcuni anni, inoltre, prima di diventarne la presentatrice principale, ha lavorato a Verissimo proprio come giornalista e inviata.

Ma cosa sappiamo della sua relazione con il figlio dell’ex premier Silvio Berlusconi? E’ vero che si sono sposati senza dirlo a nessuno?

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, il matrimonio segreto

Silvia Toffanin è una donna molto riservata e non è facile raccogliere informazioni sulla sua vita privata, dal momento che non è nemmeno presente sui social. Da circa vent’anni, comunque, è impegnata con Pier Silvio Berlusconi, con cui ha due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Si sa, inoltre, che ha anche un buon rapporto con la primogenita di lui, oggi 32enne, nata da una precedente relazione.

Lei e il dirigente Mediaset sono fidanzati da anni, e c’è chi sostiene che in realtà si siano sposati in segreto tempo fa, senza dire niente a nessuno se non ai parenti più intimi. La presentatrice, in realtà, trova molto fastidiosi questi pettegolezzi e non le piace che le persone trovino così assurdo che non si sia ancora sposata.

Come riporta Magazine Fq, la showgirl ha confermato che non c’è stato alcun matrimonio con lo storico compagno, ma che sono comunque felici. “E’ un amore lungo oltre vent’anni. Ma il matrimonio… lo lasciamo al gossip. Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo […] Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”.