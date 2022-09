Alfonso Signorini in preda al panico: due concorrenti abbandonano

Non è semplice cambiare casa, anche se per “Casa” intendiamo quella del Grande Fratello. La nuova edizione è iniziata da pochi giorni ma ci sarebbero già due concorrenti in procinto di abbandonare, facendo insorgere così l’ansia nel suo presentatore per eccellenza, Alfonso Signorini.

Anche quest’anno milioni di italiani sono pronti a seguire i partecipanti della casa più paparazzata e spiata di sempre, stiamo parlando della nuova edizione del Grande Fratello Vip 2022. Nonostante un inizio piuttosto promettente però qualcosa sembrerebbe andato storto.

Il Grande Fratello ormai è una tradizione per milioni di spettatori, è un appuntamento fisso che tiene “incollati” al televisore un sacco di fan. Già da i primi giorni si seguono con curiosità le vite e le azioni dei partecipanti, i quali a loro volta devono abituarsi a questa gigante invasione della loro privacy.

Nonostante l’inizio piuttosto promettente e la varietà dei vip di quest’anno in quanto forse, alcuni, un po’ meno conosciuti rispetto a quelli degli anni passati, come voluto proprio dal conduttore Alfonso Signorini, non sta andando esattamente come aveva previsto.

Pare infatti che due partecipanti, Sara Manfuso e Luca Salatino, stiano pensando di dare forfait. Il malessere generale dei due vip è tangibile, anche dopo i commenti lasciati con gli altri colleghi della Casa. Non si troverebbero a loro agio, gli mancherebbero i loro affetti e la loro vita quotidiana. Proprio per questa sensazione di “pesce fuor d’acqua”, i due gieffini, penserebbero di uscire, rinunciando così al premio.

L’angoscia di Sara Manfuso e Luca Salatino

Sara Manfuso ha dichiarato ai microfoni della Casa del Grande Fratello: “Qua dentro è come una tortura, una violenza”. L’inizio non è sicuramente dei migliori, non si sa se a questo punto sia solo una questione di doversi abituare alla nuova situazione di vita o sia veramente un grido di aiuto verso gli ideatori del programma.

Non da meno il discorso di Luca Salatino: “Sono cinque giorni che piango, non ce la faccio più. Me la sto vivendo male tutti i giorni, voglio andare a casa, non me la sto vivendo bene. Ho l’ansia per tutto il giorno, tutti i giorni, domani chiederò ufficialmente di uscire.”

Come ha continuato poi l’ex tronista di Uomini e Donne, questo malessere all’interno della casa verrebbe addirittura amplificato per via della nuova location. Gli mancherebbe molto la fidanzata e la mamma, la quale ha diversi problemi di salute al momento.

Non si sa come andrà a finire, bisognerà aspettare la diretta condotta da Alfonso Signorini per capirne i retroscena. Quello che è certo è che nessuno si aspettava un abbandono multiplo di due dei ventitré “vipponi” in contemporanea.