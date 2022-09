Alberto Matano la madre è famosissima: in pochissimi sanno chi è

Alberto Matano è – indubbiamente – uno dei volti più amati in assoluto dal grande pubblico e gli ottimi risultati ottenuti dalle prime puntate della nuova stagione de La Vita In Diretta lo testimoniano ampiamente.

Ma, parlando del suo privato, sapete chi è la sua mamma? Una donna famosissima!

L’ex giornalista del Tg1 è uno dei personaggi televisivi più seguiti dal pubblico italiano. E tra le sue fan più affezionate c’è la madre. Sapete chi è? Una donna assai celebre…

Alberto Matano è uno dei conduttori più in voga negli ultimi anni in casa Rai. Il giornalista è molto amato dai telespettatori che lo seguono sempre con grande affetto nel programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Il giornalista è stato non per nulla confermato al timone del talk show per il terzo anno consecutivo. Tantissimi sono i temi sociali, politici e di attualità che tratta con estrema delicatezza, in grado di catturare l’attenzione da parte del grande pubblico.

Ma le moltissime persone che lo seguono, inoltre, vogliono sapere qualche informazione di più in merito alla sua vita privata. Al di là del suo compagno, del quale ormai si sa praticamente tutto e del suo matrimonio, in molti si chiedono chi sia la sua fan numero uno. La sua mamma Marisa! Ma sapete che la donna è- in realtà- molto famosa?

Una mamma molto famosa e decisamente impegnata

Marisa Fagà è nata in Calabria nel 1942 e si è laureata in Lettere Moderne. È una donna di grande spessore culturale, nonché una professionista che ha alle spalle una lunga carriera accademica, dove per anni ha insegnato Italiano e Storia all’Istituto Tecnico di Catanzaro. Non tutti sanno -però -che la donna, che è anche molto bella ed elegante, è stata presa in causa anche dalle istituzioni.

Per quattro anni, dal 2001 al 2005 -difatti- è stata Consigliera Regionale di Parità dopo che ha ottenuto una nomina dal Ministro del Lavoro. Sempre in questo ambito, è stata referente del Gruppo di lavoro della Rete Nazionale delle Consigliere di parità.

Ha trasmesso le sue passioni al figlio

Marisa nel corso degli anni ha preso parte a numerosi eventi, convegni, iniziative, seminari e a diversi gruppi di lavori. Tutti impegni che- a onor del vero- hanno riguardato la politica sia nazionale che internazionale.

Una passione che ha passato anche al figlio Alberto Matano, con cui ha ancora oggi un bellissimo rapporto. Dalla madre non solo ha ripreso la passione per le materie letterarie, ma anche l’aspetto fisico dal momento che si assomigliano tantissimo. Cuore immenso di mamma!